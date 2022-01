730.000 Euro Schadensersatz: Ex-Generalkonservator muss zahlen

Der ehemalige Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Egon Johannes Greipl aus Passau, muss rund 730.000 Euro Schadensersatz an den Freistaat Bayern bezahlen. Mit dieser Entscheidung hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) einen langjährigen Rechtsstreit beendet. Das Urteil ist bereits Ende Dezember veröffentlicht worden. Zuerst hat jetzt die "Mittelbayerische Zeitung" darüber berichtet.

Greipl soll Scheinwerkverträge ausgegeben haben

Greipl, der bis 2013 Bayerischer Generalkonservator und damit Chef der Denkmalschutzbehörde war, soll als Amtsleiter eine Vielzahl von sogenannten Scheinwerkverträgen an externe Mitarbeiter ausgegeben haben. Später musste der Freistaat deswegen Sozialversicherungsbeiträge und Säumniszuschläge in sechsstelliger Höhe an die Rentenkasse nachzahlen.

Beschluss ist rechtskräftig

In einem ersten Prozess im Jahr 2019 hatte das Verwaltungsgericht Regensburg in Greipls Vorgehen eine grob fahrlässige Dienstpflichtverletzung erkannt und ihn zu Zahlung von Schadenersatz in einer Höhe von fast 730.000 Euro verurteilt. Seinen Antrag auf Zulassung einer Berufung hat der VGH jetzt abgelehnt. Der Beschluss, den Greipl nicht mehr anfechten kann, fiel bereits Ende Dezember.

Stationen in Regensburg und Passau

Greipl war vor seiner Zeit als Generalkonservator Kulturreferent in Regensburg. Nach seiner Pensionierung war er bis 2020 ehrenamtlicher Stadtrat in seiner Heimatstadt Passau.