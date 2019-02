Bayerns erster Bierkühler für neues Museum

Ins künftige Museum der Bayerischen Geschichte in Regenburg ist eines der größten Exponate der Dauerausstellung eingezogen. Es handelt sich um eine original Linde-Kältemaschine, die Carl von Linde 1876 in der Maschinenfabrik Augsburg entwickelt hatte.

Die "Ur-Linde" wiegt sechs Tonnen

Die "Ur-Linde" wurde aus Wien angeliefert und ist in fünf großen Einzelteilen im Regensburger Museum aufgebaut worden. Sie wiegt sechs Tonnen, ist 2,40 Meter hoch, 5,30 Meter breit und 2,10 Meter tief.

Dank dem in der Maschine eingesetzten Kältemittel Ammoniak konnte untergäriges Bier das ganze Jahr über gebraut werden.

Kältemaschine ersetzte Natureis

Vor der Erfindung der Kältemaschine stellte die Kühlung von Biersorten wie Pils, Lager und Helles für die Brauer eine große Schwierigkeit dar, da diese nur bei Temperaturen unter neun Grad Celsius gelingen. Um das Bier kalt zu halten, wurden im Winter große Natureisblöcke geschlagen und in Kellern eingelagert. Jedoch war diese Methode kräftezehrend, gefährlich und teuer.

So musste die Münchner Großbrauerei Hacker-Pschorr im 19. Jahrhundert zeitweise jährlich 24.000 Tonnen Natureis ankaufen. Da aber selbst kalte Felsenkeller diese Temperatur nicht immer halten konnten, war in Bayern das Bierbrauen in den Sommermonaten bis 1865 sogar verboten.

Museumseröffnung am 5. Juni 2019

Das neue Museum der Bayerischen Geschichte wird am 5. Juni 2019 eröffnet. Dann ist die "Ur-Linde" gemeinsam mit rund 1.000 weiteren Exponaten in der Dauerausstellung zu sehen. das neue Museum auf dem Regensburger Donaumarkt kostet rund 80 Millionen Euro.