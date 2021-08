"Bayerns Buchhandlung des Jahres 2021" steht in Puchheim

Die Auszeichnung "Bayerns Buchhandlung des Jahres 2021" geht an die Buchhandlung Bräunling in Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck. Das teilte Kunstminister Bernd Sibler am Mittwoch mit. Inhaberin Nicola Bräunling habe mit ihrer Buchhandlung einen "wahren Kulturort in der Stadt Puchheim geschaffen", so der Minister. Die Buchhandlung antwortet auf ihrer Webseite mit großer Freude: "Wir sind geplättet und sprachlos, wir sind dankbar und stolz, wir sind hin und weg, wir sind glücklich und sehr fröhlich."

"Bücherversorgung" – und sehr viel mehr

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte Nicola Bräunling, eine Auszeichnung wie "Bayerns Buchhandlung des Jahres" bringe der ganzen Branche des lokalen Buchhandels Sympathien ein. Einer Branche, die zwar unter Druck ist, andererseits aber, wie Bräunling betont, gerade nach den Erfahrungen der Pandemie-Zeit ein gutes Standing bei Kundinnen und Kunden habe: Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen hätten in der Corona-Krise gut gearbeitet und "die Bücherversorgung aufrechterhalten, mit allem, was uns zu Verfügung stand".

Der Preis wird in einem – nach Angaben der Buchhändlerin "relativ aufwändigen" – Bewerbungsverfahren durch eine Jury vergeben. In der Begründung zur diesjährigen Preisvergabe heißt es: "Es gelingt der Buchhandlung Bräunling in Puchheim, sich im Einzugsgebiet von München mit seiner großen Konkurrenz an Buchhandlungen und literarischen Veranstaltungen zu behaupten und als kulturelle Begegnungsstätte zu etablieren. Auch ohne öffentliche Mittel wird hier Kultur gelebt." Die Jury hebt außerdem eigens Kommunikation und Kundenbindung der Buchhandlung hervor, die "souverän" auf der "Klaviatur der sozialen Medien" spiele und dorthin gehe, wo Kundinnen und Kunden seien oder neue gewonnen werden könnten.