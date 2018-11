29.11.2018, 05:34 Uhr

Bayerns bestes Kino: Das "Casablanca" in Ochsenfurt

Der FilmFernsehFonds Bayern zeichnet heute in Schweinfurt 60 bayerische Filmtheater für ihr herausragendes Programm mit der Rekordsumme von 407.500 Euro aus. Die Spitzenprämie von 15.000 Euro geht an das Casablanca in Ochsenfurt.