Bayern verlängert Hilfsprogramme für Kunst- und Kulturschaffende

Mit 2G plus hatten Kulturschaffende gerechnet, aber eine Auslastung von nur 25 Prozent überraschte viele. Genau das wurde aber wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in Bayern beschlossen: Wo die Sieben-Tage-Inzidenz höher als 1.000 liegt, müssen Kinos und Theater ganz zusperren.

Welche Regelungen die Kultur treffen

Unter diesem Wert von 1.000 gilt ab Mittwoch "2G plus" – also geimpft oder genesen und zusätzlich getestet. Und ebenfalls ab Mittwoch darf in den Kinos und Theatern nur noch ein Viertel aller Sitze belegt sein.

Die letzte Maßnahme war es, die gerade Kino- und Theaterbetreiber vor den Kopf stieß. Sebastian Seidel zum Beispiel vom sensemble-Theater Augsburg, einem freien Theater, sagte dem BR: "Mit 25 Prozent Auslastung können wir nicht weiter spielen – und das verstehen wir nicht, warum es nicht wenigstens bei 50 Prozent bleiben könnte. Bei 50 Prozent würden wir auch das Theater auflassen – aber bei 25 Prozent müssen wir leider schließen."

Welche Hilfsmaßnahmen bleiben

Die Bayerische Staatsregierung hat nun beschlossen, die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen für Kunst- und Kulturschaffende fortzuführen.

Zur Begründung heißt es im Bericht aus der Kabinettssitzung vom 23. November: "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Kunst- und Kulturschaffenden sowie den kulturellen Veranstaltungsbetrieb in ganz Bayern schwer getroffen und werden sie auf absehbare Zeit auch weiter treffen."

Folgende Programme sollen deshalb dem Bericht zufolge bis zum 31. März 2022 verlängert werden:

das Hilfsprogramm für soloselbständige Künstlerinnen und Künstler und Angehörige kulturnaher Berufe

das Stipendienprogramm zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern in der Anfangsphase ihres professionellen Schaffens

das Spielstätten- und Veranstalterprogramm

das Hilfsprogramm für die Laienmusik.

Auch die Unterstützung der staatlichen Kultureinrichtungen und der nichtstaatlichen Förderempfänger wird – laut Kabinettsbericht – im Jahr 2022 fortgesetzt.

Am 24. November ab 12.05 Uhr ist Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, zu Gast im Tagesgespräch auf Bayern 2. Thema ist Rolle und Situation der Kultur angesichts der Pandemie, jeder darf Fragen stellen!

Die Telefonnummer ins Studio: 0800 / 94 95 95 5 Unter dieser gebührenfreien Telefonnummer sind wir werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.