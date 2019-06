Bayern und Tschechien planen gemeinsame Landesausstellung 2023

Ausstellung soll in Regionen gehen

Um möglichst vielen Menschen die gemeinsame Geschichte und barocke Kultur zu zeigen, sei es richtig, mit der Ausstellung auch in die Regionen zu gehen, sagte Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (Bild: ganz rechts) in Regensburg. Hauptort der Ausstellung wird Regensburg sein. Beispielhaft nannte er aber auch die niederbayerischen Gemeinden Metten und Osterhofen - es werde eine ganze "Perlenkette von Standorten" geben, so Sibler wörtlich. Die bayerisch-tschechische Freundschaft beschränke sich nicht auf Metropolen wie Regensburg oder Prag. Sie spiele in allen Landesteilen der beiden Nachbarn eine Rolle. Das Konzept sei eine herausragende Chance für das Format Landesausstellung und die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien.

Projekt soll Brücke zwischen Bayern und Tschechien sein

Der tschechische Kulturminister Antonin Staněk (Bild: ganz links) nannte die gemeinsame Landesausstellung einen "wichtigen Brückenschlag" zwischen Bayern und Tschechien. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung sei ein Meilenstein in der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit, sagte Staněk in Regensburg. Die letzte Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung zu Karl IV. habe bereits auf beiden Seiten außerordentliches Interesse gefunden. Mit der neuen Ausstellung wolle man an diesen Erfolg anknüpfen, so Staněk.