Bayern und Olympia – Die Bedeutung der Spiele für den Freistaat

Das Eishockey-Dress wirft kleine Falten, die weiße Farbe hat einen leichten Gelbschimmer. Ein in die Jahre gekommenes Trikot, das im Museum der Bayerischen Geschichte in einem Karton verstaut ist. Doch als Alois Schloder es hochnimmt, in die Kameras hält und das Blitzlichtgewitter beginnt, wird klar: Das unscheinbare Eishockeydress mit der Nummer 15 und einem C auf der Brust erzählt die Geschichte des bayerischen Olympioniken, dessen Gewinn der Bronzemedaille bis heute unvergessen ist und daher nun einen Platz im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg finden soll.

Historische Triumphe für Bayern

Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck galt die deutsche Eishockeymannschaft als Außenseiter und wurde sogar als "Olympia-Tourist" betitelt. Das heizte die Mannschaft aber nur an, wie der damalige Kapitän Alois Schloder vor dem letzten Spiel in einem Fernsehinterview andeutete. "Wir werden die Stimmung zu Hause natürlich ernsthaft verfolgen. Wir hoffen, dass wir keine Prügelknaben mehr werden." Die deutsche Eishockeymannschaft hatte zuvor mehrere Niederlagen verkraften müssen. Der nächste Gegner: die Eishockeynation USA. Nur mit einem hohen Sieg konnte die Mannschaft noch aufs Podest springen. Die Vorbereitungen haben sich am Ende ausgezahlt: Das Spiel wurde mit drei Toren Unterschied gewonnen. Deutschland holte die Bronzemedaille.

Bayerische Olympioniken als Botschafter

Das Eishockey-Dress von Alois Schloder ist nur eines von vielen Objekten, die Olympioniken aus Bayern dem Museum zur Verfügung stellen. Anlässlich des 50. Jubiläums der Olympischen Spiele 1972 in München werden viele originale Sportgeräte und Ausrüstungsgegenstände in einer Sonderausstellung zu sehen sein. Unter dem Titel "Bayern und Olympia 1896-2022" will das Haus der Bayerischen Geschichte mit den Exponaten darstellen, wie sich einstige Olympia-Teilnehmer zu Sympathieträgern und zugleich Botschaftern von Bayern entwickelt haben. Zu sehen sind daher auch Objekte von Skirennläuferin "Gold"-Rosi Mittermaier, Judoka Paul Barth, Schwergewichtsboxer Hans Huber oder Monoskibobfahrerin Anna Schaffelhuber, die alle große Erfolge bei Olympia feiern konnten.

Olympia mit unterschiedlichen Facetten

Mit der Sonderausstellung will das Museum aber auch einen Blick über die Einzelerfolge hinauswerfen. Schließlich wurden Olympische Spiele gleich zwei Mal auf bayerischem Boden ausgerichtet. Die Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen und die Sommerspiele 1972 in München stehen dabei für zwei unterschiedliche Epochen der deutschen Geschichte. Auf der einen Seite die Zeit des Nationalsozialismus, der die Spiele für seine Ideologie und Propaganda missbraucht hatte. Dagegen sollte Olympia 1972 eine weltoffene Bundesrepublik zeigen, was letztlich durch den Terroranschlag auf das israelische Team überschattet wurde.

Olympia in Bayern – auch in Zukunft?

Die Sonderschau "Bayern und Olympia 1896-2022" ist vom 12. Juli 2022 bis 15. Januar 2023 im Museum der Bayerischen Geschichte zu sehen. Zu den beiden Olympischen Spielen in Bayern wird außerdem ein Film im Kinosaal zu sehen sein. Dabei soll auch der Frage nachgegangen werden, warum weitere Olympia-Bewerbungen bisher gescheitert sind. Sportliche Erfolge scheinen sie schließlich zu versprechen.