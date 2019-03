Dieser Bildband zeigt das stille, einsame, ramponierte Bayern

Auf dem Maisfeld, wo die Säulen der Windanlagen stehen, und ansonsten eine Monokultur herrscht?

Sebastian Beck: Es gibt schon Gegenden, die wirklich trist sind. Aber ich hoffe, das sieht man auch in dem Buch: Ich finde diese Ästhetik des Hässlichen oder auch des Verlassenen ehrlich gesagt oft interessanter als dieses überbordend Schöne, das wir aus Oberbayern kennen.

Man kennt Sie, Sebastian Beck, als schreibenden Journalisten. Sie sind Leiter der Bayern-Redaktion in der Süddeutschen Zeitung. Auch Hans Kratzer ist schreibender Journalist, er hat seine Eindrücke in intensiven Textskizzen formuliert. Aber Sie haben zur Kamera gegriffen. Wie kam das?

Sebastian Beck: Meine Herangehensweise ans Land war immer schon journalistisch. Und auch die Fotos, die ich mache, sind im weitesten Sinne journalistische Fotos. Ich versuche Bayern, so wie ich es sehe, zu dokumentieren. Ob ich das jetzt mit einem Stift mache oder mit der Kamera – das sind nur zwei verschiedene Aspekte der gleichen Arbeit.

Man findet zum Beispiel in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz Hochöfen wie aus dem Ruhrgebiet. Oder man sieht verlassene Holzhäuschen vorm Maisacker wie in dem Film "Der unsichtbare Dritte" mit Gary Grant. Oder ein David-Lynch-Setting in Altrosa: Die Altstadt von Merkendorf in Mittelfranken ist ein verlassener Winkel, Sandsteinfassaden, heruntergelassene Rollläden, nur ein Wäscheständer, der noch irgendwie von Leben zeugt. Hans Kratzer schreibt dazu im Text: "Die Häuser umgibt ein großes Schweigen." Ich finde, da gehen Bild und Text sehr schön Hand in Hand, obwohl es ja keine illustrativen Texte sind.

Hans Kratzer: Wir haben uns ganz bewusst entschieden, dass wir das nicht übereinander lagern, sondern dass sich die Texte durchaus eigenständig bewegen dürfen. Aber es ergibt sich zwangsläufig, dass wir uns sozusagen motivisch annähern. Manchmal gibt es Überschneidungen, manchmal entfernen wir uns auch davon.

Das Buch heißt ja "Zeitlang" – ein sehr vielschichtiger Begriff – auch eine Meditation über Zeit und Verlust?

Hans Kratzer: Ja. Zeitlang ist ein sehr altes Wort, ein sehr schönes Wort. Ich finde, eines der schönsten Wörter überhaupt, die wir im bayerischen Sprachraum haben, und in der ganzen Bandbreite seiner Bedeutungen eigentlich kaum auszuschöpfen. Zeitlang ist ein Sehnsuchtswort. Es ist die Hoffnung, irgendwas zu erleben. Für Verliebte war Zeitlang sozusagen dieses Sehnen nach dem geliebten Partner, der noch nicht erreichbar ist. Zeitlang kann aber auch Langeweile bedeuten, Langeweile in dem Sinn, dass die Zeit sehr langsam vergeht, dass sie nicht mit Leben gefüllt wird. Es kann aber auch ein Zustand sein, der große Kreativität hervorbringt. Das ist nur leider in Vergessenheit geraten.