Bayern 3 Comedy-Stage: Nachwuchs-Talente auf der Bühne

Veganismus, Bundeswehr und Migration

Max Osswald wundert sich darüber, dass in Deutschland Alkohol die einzige Droge ist, bei der man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht konsumieren will: "Wie du trinkst nichts, bist du schwanger? Nicht mal ein Bier? Das ist ungefähr so, als wenn die Oma fragt: "Ach Du isst kein Fleisch, aber Hühnchen, schon oder? Für Omas ist Hühnchen Gemüse, dass mal rumgelaufen ist." Und Ana Lucia, deren Familie aus Peru stammt, berichtet, dass ihr als Kind die Leberkäs-Semmel gerne mal verweigert wurde: dunkle Haare hieß für Lehrerinnen und Erzieher kein Schweinefleisch: "Du bist Türkin, ach Peruanerin, das sagen sie alle, für Ana die vegetarische Option!" Mathias Albus war Bundeswehr-Offizier, bevor der seine Comedy-Karriere startete, "nach so langer Zeit in Uniform hatte ich mich schon daran gewöhnt, dass die Leute über mich lachen."

Erster Auftritt in Bayern

Alina Khani kommt aus Germering bei München. Trotzdem ist es ihr erster Auftritt in Bayern. Sie ist mit ihren "ok ciao"-Clips aus ihrem Badezimmer auf Tik Tok bekannt geworden. Inzwischen hat sie mehr als eine Million Follower und ist auch auf den Comedy-Bühnen Deutschlands unterwegs. Baden-Württemberg, Berlin, überall war sie schon, nur noch nicht in ihrer Heimat – Zeit wurde es. Die gebürtige Fürtherin Lara Ermer hingegen hat bereits die Kabarett-Vereinsmeisterschaft des Bayerischen Rundfunks gewonnen. Philipp Stieglitz aus Augsburg aber ist noch ein echter Neuling in der deutschen Comedy-Szene.

Comedy-Stage auf Social Media, im Web und im Radio

Wer alle Auftritte der Nachwuchs-Talente in voller Länge sehen will, muss sich noch bis zum 1. Dezember gedulden. Dann werden sie auf der Internetseite von Bayern 3 präsentiert. Die Highlights sind aber auch vorher schon im Radio bei Bayern 3, Bayern 2 und Puls zu hören. Und auch auf den YouTube-und Socialmedia Kanälen des Bayerischen Rundfunks werden die Clips ausgestrahlt.