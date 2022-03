Bayern 2-Wortspiele-Preis für Yannic Han Biao Federer

Der Schriftsteller Yannic Han Biao Federer ist am Freitagabend für einen Auszug aus seinem Roman "Tao" mit dem Bayern 2-Wortspiele-Preis 2022 ausgezeichnet worden. Er erzählt darin lakonisch von Tao, der in Deutschland Tobi genannt wird. Nach einem akuten Verlust, dem Tod des Vaters, geht dieser auf Spurensuche. Nur selten sprach der Vater von seiner Herkunft und von seinem Vater, Taos Großvater, der als Kind in China an reiche Chinesen ins indonesische Bandung verkauft wurde, später verfolgt von "Träumen, die eigentlich Erinnerungen waren".

Der Preis wurde in diesem Jahr zum 19. Mal verliehen. Insgesamt stellten 18 deutschsprachige Schriftsteller und Schriftstellerinnen ihre Texte beim Literaturfestival in München vor, Federer überzeugte schließlich die Jury. Zur Begründung heißt es: "Yanic Han Biao Federer denkt in einer stillen, intensiven und genauen Sprache über das Erinnern und Konstruieren von Familiengeschichten nach, die sich jede Generation im Verlust der vorherigen neu erfinden muss."

3sat-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2019

Federer wurde 1986 im badischen Breisach geboren. Er lebt und arbeitet als freier Autor in Köln und ist Mitglied des Jungen Kollegs an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Er schreibt Erzählungen, Essays, Kritiken, auch für den Hörfunk, und erhielt diverse Stipendien und Auszeichnungen, wie den 3sat-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2019. Sein Debütroman "Und alles wie aus Pappmaché" erschien 2019, "Tao" im März 2022.

Die Auszeichnung ist mit 2.000 Euro dotiert. Darüber hinaus erwartet den Gewinner ein einmonatiges Aufenthaltsstipendium im Goethe-Institut Peking. Zur Jury des Bayern 2-Wortspiele-Preises gehörten Prof. Dr. Sven Hanuschek, Literaturwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Schriftsteller Norbert Niemann und die BR-Literaturredakteurin Cornelia Zetzsche.

Die besten Festival-Texte, ein Gespräch mit dem Preisträger und die Lesung des preisgekrönten Textes sind am Sonntag, 13. März 2022, um 12:30 Uhr, in "radioTexte – Das offene Buch“ auf Bayern 2 zu hören und bei BR Podcast für zwölf Monate verfügbar.