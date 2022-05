Laurent Hilaire wird neuer Chef des Bayerischen Staatsballetts

Nach dem Abgang von Igor Zelensky hat die Bayerische Staatsoper zeitnah einen neuen Chef bekommen: Der Franzose Laurent Hilaire wird neuer Ballettdirektor in München, das verkündete Kunstminister Markus Blume am Donnerstag. "An einem Haus wie der Bayerischen Staatsoper können solche Positionen nicht lange unbesetzt sein", sagte der Minister. Man habe nun rasch eine exzellente Lösung gefunden.

Laurent Hilaire - einer der brillantesten französischen Balletttänzer

Der 1962 geborene Hilaire gilt als einer der brillantesten französischen Balletttänzer seiner Generation: Er absolvierte seine Ausbildung an der Ballettschule der Pariser Oper, trat dort später in das corps de ballet ein und tanzte Rollen des klassischen und zeitgenössischen Ballettrepertoires.

2005 wurde er schließlich Ballettmeister an der Pariser Oper und übernahm 2017 die Ballettdirektion am Moskauer Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater. Unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine trat er dort zurück und reiste aus. "Ich bedauere diese Entscheidung, aber die Umstände erlauben mir nicht mehr, gelassen zu arbeiten", sagte er damals der Nachrichtenagentur AFP.

Zelensky zu Beginn des Ukraine-Krieges zurückgetreten

Hilaire übernimmt ab sofort das Amt von Igor Zelensky. Dieser war zu Beginn des Ukraine-Krieges aus familiären Gründen zurückgetreten. Hilaires Vertrag läuft bis 2026.