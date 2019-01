Bayerisches Staatsballett hält an Tanz-Star Sergei Polunin fest

In einer offiziellen Stellungnahme des Bayerischen Staatsballetts heißt es, zwar lehne die Compagnie "jegliche Form der Diskriminierung" ab und man müsse und könne nicht "alle Kommentare" von Künstlern "gut und richtig" heißen, doch gelte es, die "Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen" persönlich, im Dialog und "ohne jede Skandalisierung, die Menschen lediglich in eine Ecke" dränge, weiterzuführen.

Wörtlich heißt es in dem Text auf der Homepage des Staatsballetts: "Es entspricht nicht unserer Philosophie, Künstler auf Grundlage widersprüchlicher und unüberlegter Äußerungen zu beurteilen und einzig diese Beurteilung darüber entscheiden zu lassen, ob sie auftreten oder nicht. Sergei Polunin ist ein herausragender Künstler und als solcher in dieser Spielzeit Gast am Bayerischen Staatsballett."

"Eiserne Prinzipien" des russischen Ballett-Chefs

Das Bayerische Staatsballett wird seit August 2016 vom russischen Choreographen Igor Zelensky geleitet, der wegen seiner konservativen Stück-Auswahl und seinen "eisernen Prinzipien" unter Ballett-Fans und Kritikern ebenfalls umstritten ist. Zelensky ließ sich dafür feiern, neben Polunin auch die russische Primaballerina Natalia Osipova nach München geholt zu haben. Ursprünglich wollte Zelensky neben dem Bayerischen Staatsballett parallel das Ballett des Stanislawsky und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheaters in Moskau leiten, eine Aufgabe, die er dann aber doch abgab, um sich ganz auf München zu konzentrieren.