Bayerisches Jazzweekend 2022 in Regensburg mit neuen Spielorten

Unter neuer Leitung und mit neuen Spielorten beginnt am 14. Juli das Bayerische Jazzweekend in Regensburg. Der neue künstlerische Leiter Christian Sommerer hat unter anderem die Dreieinigkeitskirche mit ins Boot genommen, den Club "Gatsby" sowie das Museumsschiff "Ruthoff". Neu ist auch die Künstlerlounge am Kohlenmarkt, in der Musiker und Publikum ins Gespräch kommen sollen.

Mehr als 100 Teilnehmende mehr als 100 Konzerte

Insgesamt treten vom 14. bis zum 17. Juli bei freiem Eintritt über 100 zum Teil internationale Künstler an 16 verschiedenen Spielorten auf. Mehr als 100 Konzerte sind geplant. Das Bayerische Jazzweekend gibt es seit 40 Jahren, damit ist es mit das älteste derartige Festival in Mitteleuropa.

Eröffnung mit Landes-Jugendjazzorchester

Auftakt ist am Donnerstag, 14. Juli im Gewerbepark. Dann spielen drei Bands mit Musikerinnen und Musikern aus den USA, den Niederlanden, Italien, Frankreich und Deutschland. Offiziell eröffnet wird das Jazzweekend dann einen Tag später, am Freitag um 18 Uhr, von Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertud Maltz-Schwarzfischer, und zwar traditionell mit dem Landes-Jugendjazzorchester Bayern auf dem Bismarckplatz.

Jazzweekend noch "weiterentwickeln"

Christian Sommerer, selbst langjähriger Leiter des Regensburger Unijazzorchesters möchte das Bayerische Jazzweekend in Zukunft noch weiterentwickeln. Neben der Verleihung eines Regensburger Jazzpreises, denkt Sommerer unter anderem darüber nach Musikergagen zu verändern.

Laut dem Regensburger Kulturreferenten Wolfgang Dersch zeichnet sich das Bayerische Jazzweekend vor allem durch seine einzigartige Kulisse, nämlich die der Regensburger Altstadt, aus. Dort sei ein entspanntes Flanieren auch für Nichtjazzfans jeden Alters möglich, wobei hier auch die reichliche Versorgung mit Essen und Getränken eine wichtige Rolle spiele, so Dersch. Zum diesjährigen Bayerischen Jazzweekend werden bei Temperaturen von voraussichtlich über 30 Grad 50.000 Besucher erwartet.

