25.01.2025, 15:38 Uhr

Bayerischer Radiosender egoFM ist insolvent

Der bayerische Radiosender egoFM geht in die Insolvenz. Als Grund gab der private Sender vor allem stark rückläufige Werbeeinnahmen im Jahr 2024 an. Seit 2008 ist egoFM ist in Bayern, derzeit aber auch in Sachsen und Baden-Württemberg zu empfangen.