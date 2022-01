Bayerischer Oscarpreisträger Rolf Zehetbauer gestorben

Acht Oscars regnete es 1973 für das Film-Musical "Cabaret" mit Liza Minnelli in der Hauptrolle. Einer davon ging nach Bayern: Der gebürtige Münchner Rolf Zehetbauer hatte den Film ausgestattet. Dabei hatte er als junger Mann noch gar nichts mit Film am Hut: "Ich wollte Architekt werden und war bei der Residenz zum Steineklopfen zur Vorbereitung auf das Studium und neben mir war ein Schauspieler und der hat gesagt, werd' doch Filmarchitekt, da musst du nicht soviel lernen. Und dann bin ich da zur Bavaria gefahren, an die Pforte, und da hat Rühmann gerade gedreht und die haben gesagt, bleib gleich da. Und da bin ich dageblieben."

Schauplätze aussuchen, Filmkulissen entwerfen und bauen, alles was im Film nicht mit den Schauspielern zu tun hat, liegt in der Hand des Production Designers, wie der Beruf offiziell heißt. Es sollte Rolf Zehetbauers Traumberuf werden. Einer der Höhepunkte: "Die unendliche Geschichte" nach Michael Ende. Hier konnte Zehetbauer eine völlig neue Erlebniswelt entwerfen, vom Drachen Fuchur bis zur Lese-Ecke Bastians.

Ein Raumschiff aus Haushaltsgeräten

Für "Scampolo" mit Romy Schneider thematisierte er die Italien-Sehnsucht der Wirtschaftswunder-Deutschen. Und für die TV-Serie "Raumpatrouille" entwarf Zehetbauer das titelgebende Vehikel. Am Ende war die Orion eine Mischung aus geschwungenem Bügeleisen, Wasserhähnen und verchromten Badewanneneinläufen. "Wir hatten ja nichts. Wir hatten weder Geld noch Materialien. Italienische Kataloge hatten wir, um ein paar Möbel auszusuchen oder sogar einen Wasserhahn, die haben die besten damals gebaut. Das musste ja alles fertig sein. An diesem großen Steuerpult, da haben wir einen Bleistiftspitzer gehabt, weil man da so schön drehen konnte."

Wie wichtig die Arbeit eines Production Designers ist, wird besonders deutlich am Erfolgsfilm "Das Boot" in der Regie von Wolfgang Petersen. Zehetbauer entschied, das Boot absolut originalgetreu nachzubauen. Zusätzlich zur Besatzung mussten sich also auch die Kameramänner, Ton- und Lichttechniker in das Boot quetschen. Nur durch den geschlossenen Bootskörper konnte Zehetbauer den Schauspielern das Gefühl der Klaustrophobie vermitteln, das in solch einem Boot herrscht. Um den Wellengang nachzuahmen setzte er das komplette Boot auf eine riesige Wippe, erst als die Schauspieler im Boot hin- und herwankten, war er zufrieden.

Der erste bayerische Oscar

Zehetbauers größter Erfolg aber war der Musik-Film "Cabaret" mit Liza Minnelli in der Titelrolle. Acht Oscars räumte der Film in Hollywood ab, einer davon ging an Rolf Zehetbauer. "Und ich wäre fast nicht hinübergefahren, weil ich dachte, ein Bayer kriegt ja nie einen Oscar, zu der Zeit war das ja noch Rarität. Ich bin hingefahren und habe gesagt, okay, jetzt schau ich mir das an. Als die da oben das Kuvert aufgemacht haben und "Cabaret, Zehetbauer" gesagt haben, da hat es mich hochgerissen. Und dann bin ich rauf und hab die kürzeste Oscar-Rede gehalten: Ich hab nur Danke gesagt zum Regisseur und zum Kameramann und das war's dann."

Nach dem Oscar erhielt Zehetbauer natürlich Angebote aus Hollywood und aus den Filmstudios in London. Der gebürtige Münchner aber blieb sein ganzes Leben in seiner Heimatstadt. "Ich hab immer gesagt, ich bleibe hier. Hier spielt mein Klavier, hier kann ich es am besten, was soll ich in Los Angeles, wenn sie was wollen, sollen sie herkommen. Das haben ja auch manche gemacht!"

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Rolf Zehetbauer am 23. Januar verstorben, wenige Tage vor seinem 93. Geburtstag.