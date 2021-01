Bayerischer Künstler malt den "Schamanen" vom Kapitol

Für das "Schamanen"-Bild sei überhaupt nur die Farbe rot in Frage gekommen, so Kroener: "Ich inszeniere in diesem Fall nur in Rot, vom Kalten ins Warme, auch eine entsprechende Größe des Formats war wichtig. Ich habe an dem Pressefoto selbst keine Kritik. Es ist eine Grenzerfahrung. Man kann die Vitalität bewundern, aber zugleich den Machtmissbrauch kritisieren. Ich beziehe keine Stellung. Der Betrachter selbst soll aufgrund der übertriebenen Emotionalität ein Verhältnis dazu finden." Auch das Kapitol selbst hat Kroener gemalt, allerdings kohlrabenschwarz, als versehrtes Symbol.

"Theatralisch machen"

Der in Koblenz geborene und in Bonn aufgewachsene Künstler, ein Schüler des Grafikers Horst Antes, begleitet unter dem Begriff "Visual History" schon seit langem aktuelle und historische Ereignisse und beschäftigt sich intensiv mit Bildsprache. So hat er in den Jahren 2010 und 2011 täglich die Titelfotos der "Süddeutschen Zeitung" zu einer künstlerischen Chronik mit 800 Werken verarbeitet. Auf seiner Homepage sind Gemälde zu sehen, auf denen er berühmte ikonische Fotos zitiert, wie den über den Grenzzaun springenden DDR-Soldaten, oder Kinder, die auf Trümmern stehen und einem "Rosinen-Bomber" hinterher winken. Auch das erschütternde Bild aus dem Vietnam-Krieg, auf dem ein nacktes Kind dem Feuersturm eines Luftangriffs zu entkommen versucht, hat Kroener unter dem Titel "My Lai" großformatig in Weiß- und Grautöne umgesetzt.

Grundsätzlich geht es Kroener nach eigenen Angaben darum, geschichtliche Bilder zu "theatralisieren". Es sei eine Chance der Malerei, den Übergang von einem Foto zu einer Ikone zu verdeutlichen: "Ein Foto ist nicht immer eine Ikone, sondern wird dazu gemacht, etwa der Untergang der Titanic oder Willy Brandts Kniefall in Warschau. Diese Ikonen sind für mich alle wichtig, weil sie viel mehr erzählen als sie zeigen."