Bayerischer Kabarettpreis geht an Django Asül

Der niederbayerische Kabarettist Django Asül erhält in diesem Jahr den Bayerischen Kabarettpreis. Seit mehr als 20 Jahren sei er ein humoristischer Seismograph für die politischen Erschütterungen im Freistaat, begründete der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch die Entscheidung. "Mit bissigem Humor und meisterhaftem Timing trifft er dabei zuverlässig ins Schwarze."

Preisverleihung am 8. November

Asül ist in Hengersberg im Landkreis Deggendorf aufgewachsen. Vor seiner Karriere als Kabarettist arbeitete er als Bankkaufmann und Tennislehrer. Er und drei weitere Träger des Kabarettpreises 2021 sollen ihre undotierten Ehrungen am 8. November im Münchner Lustspielhaus erhalten.

Der Ehrenpreis geht an Wilfried Schmickler, bekannt unter anderem von seinen Darbietungen im nordrhein-westfälischen Radiosender WDR 2. "Er nimmt sich des Lebens, der Gesellschaft, der Politik in all ihren Facetten an", heißt es in der Begründung. "Über den korrupten Politiker wettert er genauso wie über den bigotten Kleinbürger."