Bayerischer Kabarettpreis 2022 in vier Kategorien vergeben

Carolin Kebekus, Sissi Perlinger, Miss Allie und Nektarios Vlachopoulos – so heißen die diesjährigen drei Preisträgerinnen und ein Preisträger des Bayerischen Kabarettpreises 2022, der am Montagabend im Münchner Lustspielhaus vergeben wurde. Am Donnerstag, 27. Oktober wird die Preisverleihung ab 21.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung von Kabarettist Martin Frank. Für Stimmung im Saal sorgt die bayerische Folkrockband Django 3000.

Hauptpreis für Carolin Kebekus

Für ihren ersten Auftritt im Lustspielhaus hatte Carolin Kebekus einst einen bösen Presseverriss bekommen – am Montagabend dann, als eine Art späte Wiedergutmachung, den Hauptpreis des diesjährigen Bayerischen Kabarettpreises. Und das auch noch als erst zweite Preisträgerin neben Luise Kinseher in dieser Kategorie. Die Laudatorin Jasmin Schwiers, Schauspielkollegin und eine ihrer besten Freundinnen, kam kaum zum Ende, als sie so viele Auszeichnungen aufzählte, die Carolin Kebekus seit dem verhagelten Start bekommen hat – vom Prix Pantheon über den Grimme- und den Bayerischen Fernsehpreis, dazwischen mehrmals den Deutschen Comedypreis, bis nun zum Bayerischen Kabarettpreis. "Du bist sowas wie der HULK unter den Powerfrauen! She-HULK, gibt's doch jetzt! Bist du das auch? Mein Gott ...", scherzte Jasmin Schwiers.

Kebekus: "Mutig sind die Frauen und Mädchen im Iran"

In ihrer Dankesrede erzählte Carolin Kebekus, dass sie immer wieder dafür gelobt werde, mutig zu sein. Doch sie stellte klar: "Als Ich in diesem Land mit diesen Privilegien geboren zu sein, durch Zufall, das ist einfach. Mutig sind die Frauen und Mädchen im Iran, die gerade täglich für ihre Freiheit auf die Straße gehen und dabei ihr Leben riskieren." Es waren diese Momente des Ernstes, die die Preisverleihung von einer sehr unterhaltsamen Veranstaltung zu einer machten, die nachhallte und das Ziel erreichte, dass jeden Bühnenschaffenden antreibt: Die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Nach- und vielleicht auch zum Umdenken mancher ihrer Haltungen zu bringen.

Senkrechtstarter aus dem Poetry Slam

Zum Mitdenken fordert der einzige männliche Preisträger dieses Jahrgangs sein Publikum immer heraus. Senkrechtstarter Nektarios Vlachopoulos hat seine Wurzeln im Poetry Slam. Er ist ein Sprachspieler, Rhythmuskünstler und Geschwindigkeitsjongleur, der all diese Rollen nutzt, um Atemberaubendes auf die Bühne zu stellen. Auch sein Laudator und guter Freund, der Comedian und Schauspieler Simon Pearce, zeigte sich beeindruckt von der Eloquenz des ehemaligen Lehrers. "Er schafft es dabei stets, smart zu wirken, sowohl, wenn er in feinster Selbstironie aufzeigt, was männliche Mitdreißiger für Fehltritte vollziehen, als auch, wenn er sich an gesellschaftliche Themen wagt", sagte Pearce in seiner Laudatio. Zu Unrecht fürchtete Nektarios Vlachopoulos, dass er nach so viel Lob die Anspruchshaltung des Publikums nur verfehlen kann. Denn seine Nummer zu einem banal scheinenden Thema wie dem Kochen eines Eises zeugte beeindruckend von seinen gedanklichen Höhenflügen und glasklaren Einsichten zur heutigen Kommunikationskultur.

Die doppelbödigen Song-Texte der Miss Allie

Mit Miss Allie betrat eine Musikpreisträgerin die Bühne, die ihre Profession von der Pike auf gelernt hat. Einst startete sie als Straßensängerin in Australien, jetzt füllt sie Hallen in ganz Deutschland. Die "kleine Singer-Songwriterin mit Herz" – so ihre eigene Bezeichnung – schreibt und performt Lieder in bester Liedermacherinnentradition, und dennoch kann man sie guten Gewissens als Comedienne oder Kabarettistin bezeichnen. Ihre Texte sind so doppelbödig, dass aus vermeintlich emotional Privatem unversehens Gesellschaftskritisches erwächst.

Talent paart sich mit Intelligenz

Ein Film, der ihren Karriereweg nachzeichnete, war cartoonartig im Stil eines Märchens inszeniert und er bewies: Frauen brauchen keine Prinzen, sie können ihre eigenen Märchen auch alleine wahr werden lassen. Das Rezept, wie dies gelingt, ist letztlich einfach: Sich trauen und es einfach tun. Der sichtlich gerührten Miss Allie trat ein Laudator gegenüber, der selbst ein Großmeister im Bereich Musikkabarett ist: Bodo Wartke. In einer regelrechten Hymne auf die 31-Jährige gebürtige Berlinerin, gipfelte seine Huldigung, die er auf seinem quietschroten Tiny-Piano begleitete. "Miss Allie, Miss Allie, Du erinnerst mich ein wenig an die junge Grace Kelly! Miss Allie, Miss Allie, I have Butterflies in my belly. Ich gehör’ zu den bekennenden Miss-Allie-Fans. Denn hier paart sich Talent mit Intelligenz", reimte er ebenso hingebungsvoll wie augenzwinkernd.

Sissi Perlinger: Schauspiel, Tanz, Gesang - und 100 Liegestützen

Am Ende betritt noch ein Solitär die Bühne. Eine Frau, die einem Paradiesvogel, einer Erscheinung gleichkommt, die das Wunderweib der deutschsprachigen Bühnenlandschaft ist. Sissi Perlinger ist nicht nur berühmt für ihren Leopardenlook, sondern vor allem dafür, dass sie sich selbst immer wieder neu erfindet. Sie kann schauspielern und tanzen, singen und verschiedene Instrumente spielen – manche sogar gleichzeitig – und sie begeistert seit über 30 Jahren ihr Publikum mit all ihren Talenten, die sie in zehn Bühnenprogrammen, zahlreichen Filmen und Büchern bewiesen hat. Michael Altinger, der offensichtlich viel Spaß als Laudator der ge- und verehrten Sissi Perlinger hatte, brachte seine Bewunderung so auf den Punkt: "Sissi bedeutet im Italienischen nichts anderes als eine doppelte Zustimmung. Ein zweifaches Ja – und darin stecken ein unstillbarer Lebenshunger, scharfe Gewürze und täglich 100 Liegestützen. Ich wiederhole: 100 Liegestützen ... am Stück."

Beeindruckende Yogastellungen des Wunderweibs

Anstelle der Liegestütze absolvierte die Preisträgerin am Ende ihrer Nummer über das ewige und ewig vergnügliche Thema Männer und Frauen einige beeindruckende Yogastellungen. Und als sie bei der letzten Übung "fliegender Teppich" scheinbar über dem Boden schwebt, zeigt sie schon die Richtung an, in die sich die Karrieren der diesjährigen Ausgezeichneten garantiert bewegen – immer weiter nach oben.

Gleichberechtigung und weibliches Empowerment

Die Themen Frauen, Gleichberechtigung und weibliches Empowerment zogen sich als roter Faden durch die Sendung – unaufdringlich, aber unüberhörbar, in zahllosen Facetten, die allesamt komisch und mitreißend im Scheinwerferlicht strahlten: Egal, ob Alltagssexismus thematisiert wurde, der Wunsch mancher Männer nach einer versorgenden Mutti statt einer Partnerin oder den verstörenden Reaktionen, wenn Frauen selbstbewusst ein erfüllendes Sexualleben für sich reklamieren.

Einig waren sich alle: Trotz bissiger Analysen der Verhältnisse darf eines nicht zu kurz kommen: Der Spaß! Und den hatten die Menschen auf der Bühne wie im Publikum gleichermaßen.