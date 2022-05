Bayerischer Filmpreis: Ehrenpreis für Sönke Wortmann

"Sönke Wortmann kann einfach Film. Ich bin ein Fan seiner Arbeit", erklärt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Begründung für den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten beim Bayerischen Filmpreis.

Söder hebt "Das Wunder von Bern" hervor

"Der bewegte Mann", "Das Superweib" und "Deutschland – Ein Sommermärchen" – das sind nur einige der Leinwandhits die Sönke Wortmann inszeniert und mit denen er Millionen in die Kinos gelockt hat. Ministerpräsident Söder hebt in seiner Begründung Wortmanns Film "Das Wunder von Bern" hervor:

"Für mich ist das 'Wunder von Bern' einer der bedeutendsten Filme über Deutschland. Er verbindet Zeitgeschichte und die Emotionen des Sports." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

Mit seinen Talenten und seiner Verbundenheit zu München sei Sönke Wortmann der ideale Ehrenpreisträger des Bayerischen Filmpreises, so Söder.

Den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten bekamen vor Sönke Wortmann weltberühmte Regisseur-Kollegen wie Roland Emmerich, Michael Haneke oder Roman Polanski.

Aus dem Ruhrpott nach Bayern

Sönke Wortmann wurde 1959 in Marl im Ruhrgebiet geboren. Er zog Anfang der 1980er-Jahre fasziniert von der Weltstadt mit Herz nach München, wo er seine ersten Kontakte zum Film als Produktionsfahrer knüpfte, bevor er dann an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) angenommen wurde. Und ab da lief die Karriere wie auf Schienen – hinter, aber auch vor der Kamera. In der BR-Serie "Eine glückliche Familie" spielte er an der Seite von Stars wie Peter Kraus, Maria Schell und Maria Furtwängler.

Komödien mit Anspruch

1991 kam Wortmanns Debütfilm "Allein unter Frauen" mit Thomas Heinze in die Kinos und war gleich ein großer Erfolg. In den folgenden Jahren festigte Wortmann mit "Kleine Haie" seinen Ruf als "der" Regisseur deutscher Komödien mit Anspruch. Die Verfilmung der Queer-Graphic-Novel "Der bewegte Mann" mit Til Schweiger und Katja Riemann lockte 6,5 Millionen Menschen in die Kinos und ist damit einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt. Auch sein Roman-Bestseller "Das Superweib" mit Veronica Ferres begeisterte Millionen.

Komödien mit kritischen Untertönen sind bis heute das Markenzeichen von Sönke Wortmann. 2015 inszenierte er Anke Engelke als frustrierte Lehrerin in der Mobbing-Satire "Frau Müller muss weg". Und in den vergangenen Jahren machte er mit dem bissigen Kammerspiel "Der Vorname" und der humoristischen Fallstudie zum Thema Alltagsrassismus "Contra" mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq von sich reden. Und erst vor wenigen Wochen kam Wortmanns Lehrerkomödie "Eingeschlossene Gesellschaft" erfolgreich in die Kinos.

Filmpreise und Fußball-Kult

Sönke Wortmann hat bereits zahlreiche Ehrungen erhalten, unter anderem 1995 den Deutschen Filmpreis für "Der bewegte Mann". Mit dem Bayerischen Filmpreis wird Sönke Wortmann jetzt zum dritten Mal geehrt: Zweimal wurde er für die "Beste Regie" ausgezeichnet: 1998 für "Der Campus" mit Heiner Lauterbach und 2004 für das Fußball- und Zeitgeschichtsdrama "Das Wunder von Bern". Hier war der begeisterte Hobby-Fußballer Sönke Wortmann auch selbst der Produzent, genau wie bei einem weiteren Meilenstein der Fußballkultur: "Deutschland – Ein Sommermärchen", der Dokumentarfilm zur WM 2006.

Preisverleihung live im TV

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause wird es dieses Jahr wieder eine große Gala zur Verleihung des Bayerischen Filmpreises geben: Verliehen werden die beliebten "Pierrots" am 20. Mai im Prinzregententheater, Gastgeber ist "quer"-Moderator Christoph Süß. Das BR Fernsehen überträgt die Preisverleihung ab 20.15 Uhr.