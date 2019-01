Bayerischer Filmpreis: Ehrenpreis für Regisseur Emmerich

Roland Emmerich, der gebürtige Stuttgarter, der an der Hochschule für Fernsehen und Film in München sein Handwerk lernte, ist sympathisch, bescheiden und eigentlich kein Mann der lauten Töne.

"Master of Desaster"

Ganz anders als seine Filme, in denen es meistens ordentlich rumst und kracht. "Independence Day", "Godzilla" oder "The Day after Tomorrow" spielten weltweit viele hundert Millionen Dollar ein - und verschafften dem heute 63-jährigen Schwaben mit Wohnsitz in Los Angeles den Beinamen: "Master of Desaster". Emmerich gilt in Hollywood als feste Größe.

Emmerich kann auch anders

Doch Roland Emmerich ist nicht nur auf große Actionspektakel festgelegt. Mit "Anonymus", einem zum großen Teil in Babelsberg entstandenen Film, drehte er einen Historienthriller über Shakespeare und die umstrittende Urheberschaft seiner Werke. Oder setzte mit "Stonewall" dem Aufstand von Homosexuellen 1969 in der New Yorker Christopher Street ein Denkmal. Ein Thema, das dem Filmemacher persönlich sehr wichtig ist. Seit 2017 ist er mit seinem langjährigen, 33 Jahre jüngeren Partner verheiratetet.

Mit seinem nächsten Film, der 2020 in die deutschen Kinos kommen soll, kehrt Emmerich aber wieder zum ihm vertrauten Special-Effects-Genre zurück. "Midway" thematisiert eine der größten Luft- und Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs im Pazifik zwischen Japan und den USA.