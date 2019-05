Bayerischer Fernsehpreis: Ehrenpreis für Fritz und Elmar Wepper

Der Bayerische Fernsehpreis 2019 wurde am Freitagabend im Münchner Prinzregentheater verliehen. Der Bayerische Rundfunk produzierte und übertrug wieder die Gala im BR Fernsehen. Durch den Abend führte "quer“-Moderator Christoph Süß.

Preis für "Servus Baby"

Der Abend begann mit der Verleihung des Nachwuchsförderpreises. Natalie Spinell, Regisseurin und Drehbuchautorin, wurde für die höchst erfolgreiche, vierteilige BR-Serie "Servus Baby“ ausgezeichnet. In der geht es um vier Frauen um die 30 im schönen, teuren München – um die Liebe, um die Fortpflanzung, die Karriere und bezahlbaren Wohnraum.

In der Jurybegründung heißt es: „'Servus Baby' besticht durch seine präzise und hochemotionale Erzählung von Lebenswelten und ihren Figuren. Natalie Spinell erzählt nicht mit moralischem Zeigefinger und ohne Abwertung, sondern mit purer Neugier, Lust und Humor. Und das ganz ohne Berührungsängste. Geschichtenerzählerinnen und Filmemacherinnen wie Natalie Spinell braucht diese Generation dringend. Bitte mehr davon. Danke.“

Die vier Schauspielerinnen aus "Servus Baby“ standen in Bademänteln auf der Bühne und sangen ihrer Regisseurin ein Laudations-Lied. Die nächsten vier Folgen sind in Planung, derzeit wird an den Drehbüchern gearbeitet. Am Samstag, dem 25. Mai, sind die aktuellen Folgen ab 23 Uhr 25 nochmals im BR Fernsehen zu sehen. Ab sofort kann man sie auch in der BR Mediathek für die nächsten drei Monate abrufen.

Auszeichnung für Anna Schudt und Jan Josef Liefers

Als beste Schauspielerin wurde Anna Schudt für "Aufbruch in die Freiheit“ ausgezeichnet, als bester Schauspieler Jan Josef Liefers in "Arthurs Gesetz“.

Der Moderator Axel Brüggemann bekam einen Blauen Panther in der Kategorie Kultur und Bildung – für seine Marathon-Live-Sendung von den Wagner-Festspielen in Bayreuth.

Satire ist lebensnotwendig

In der Sparte Unterhaltung wurde die Schauspielerin Maren Kroymann ausgezeichnet, für ihre Personality-Show "Kroymann“, die auf kluge Art und Weise Comedy und Satire verbindet. Satire sei lebensnotwendig für das Funktionieren der Demokratie, meinte Kroymann in einem eingespielten Video, weil sie wegen Dreharbeiten nicht zur Verleihung nach München kommen konnte.

Als bester Auslandskorrespondent bekam Ulf Röller für seine acht Jahre als Studioleiter des ZDF in Washington den Blauen Panther, demnächst wechselt der Journalist als Berichterstatter nach China.

Für die zweiteilige Dokumentation mit Spielelementen „Exodus? – Eine Geschichte der Juden in Europa“ wurde Produzent und Regisseur Gero von Boehm geehrt – und meinte in seiner Laudatio, wie wichtig es sei, den Antisemitismus in Deutschland mit allen Mitteln und radikal zu bekämpfen.

Ehrenpreis ging an Fritz und Elmar Wepper

Viele der Zuschauer warteten am Ende auf den Ehrenpreis für das Lebenswerk – den erhielten erstmals in der Geschichte des Bayerischen Fernsehpreises zwei Schauspieler-Brüder: Fritz und Elmar Wepper. "Wir hatten schon eine Parität, aber die war bedingt durch: großer Bruder/kleiner Bruder. Trotzdem haben wir beide uns immer gelassen, wie wir sind", meinte der kleine Bruder Elmar. Und Fritz antwortete: "Also, da gibt es auch gar keinen Neid. Wir sind ja nicht Kain & Abel, sondern Elmar und Fritz.“

Die Liste aller Preisträger:

Nachwuchsförderpreis: Natalie Spinell für die BR-Serie "Servus Baby“

Beste Schauspielerin: Anna Schudt in "Aufbruch in die Freiheit“

Bester Schauspieler: Jan Josef Liefers in "Arthurs Gesetz“

Kultur und Bildung: Axel Brüggemann – für Moderation von den Wagner-Festspielen in Bayreuth

Kamera: Sonja Rohm für "Zersetzt – ein Fall für Dr. Abel“

Unterhaltung: Maren Kroymann

Auslandskorrespondent: Ulf Röller (ZDF)

Drehbuch: Holger Karsten Schmidt für "Gladbeck“

Produzent und Regisseur: Gero von Boehm für "Exodus? – Eine Geschichte der Juden in Europa“

Regie: Mark Monheim und Max Eipp für "Alles Isy“

Produzentin: Astrid Quentell für die Serie "Der Lehrer“ (RTL)

Sonderpreis: für die Serie "Das Boot“ (Sky)

Ehrenpreis: Fritz und Elmar Wepper