Bayerischer Fernsehpreis 2021: Das sind die Preisträger

In insgesamt 13 Kategorien wird der Bayerische Fernsehpreis in diesem Jahr verliehen. Diese reichen von Darstellerin und Darsteller über Regie und Kamera bis zu Unterhaltung und Information.

Karoline Schuch und Rainer Bock beste Darsteller

Als beste Darstellerin wird in diesem Jahr Karoline Schuch für „Das Geheimnis des Totenwaldes“ ausgezeichnet. In dem dreiteiligen Kriminalfilm spielt Schuch eine junge Polizistin, die gleich an ihrem ersten Arbeitstag mit einem Doppelmord konfrontiert wird, der sie jahrzehntelang beschäftigen wird. Die Jury des Bayerischen Fernsehpreises schreibt in ihrer Begründung: „Karoline Schuch lotet jede Schattierung ihrer Figur in aller Tiefe aus“. Die 39-jährige Schuch setzte sich gegen die Mitnominierten Miriam Stein (für „Unterleuten – Das zerrissene Dorf) und Martina Gedeck (für „Oktoberfest 1900“) durch.

Rainer Bock erhält die Auszeichnung in der Kategorie Darsteller für gleich zwei Rollen: Sowohl für sein Spiel des Unteroffiziers Willi Stehauf in „Der Überläufer“ als auch als Fregattenkapitän Heinrich Gluck in der zweiten Staffel der Serie „Das Boot“. Mit ihm waren noch Jannik Schümann (für „9 Tage wach“) und Barry Atsma (für „Du sollst nicht lügen“) nominiert. Die Jury begründete ihre letztendliche Wahl von Rainer Bock so: „Sowohl als Fregattenkapitän Gluck, als auch als Unteroffizier Stehauf beweist Rainer Bock einmal mehr, dass er ein Meister der Darstellung ambivalenter Charaktere ist. Er verleiht seinen Figuren eine Vielschichtigkeit und emotionale Bandbreite, die man in dieser Präzision im deutschen Fernsehen selten erleben darf.“

Nachwuchsförderpreis für Klaus Steinbacher

Der in Bad Tölz geborene Klaus Steinbacher erhält den LfA-Nachwuchsförderpreis für seine Rolle als Roman Hoflinger in der vom Bayerischen Rundfunk koproduzierten Serie „Oktoberfest 1900“. Der 27-jährige Steinbacher spielte bereits als kleiner Junge in Marcus H. Rosenmüllers Kultfilm „Wer früher stirbt ist länger tot“ und erlernte das Schauspielfach schließlich an der Theaterakademie August Everding im Münchner Prinzregententheater.

„Oktoberfest 1900“ gewinnt noch einen weiteren Preis, nämlich in der Kategorie Kamera. Hier wird Felix Cramer mit dem „Blauen Panther“ ausgezeichnet. Alle sechs Folgen der Serie sind derzeit in der BR Mediathek abrufbar.

Für die beste Regie erhält Franziska Schlotterer den diesjährigen Bayerischen Fernsehpreis für den Film „Totgeschwiegen“.

Fernsehpreise für investigative Recherchen

Beim Bayerischen Fernsehpreis werden traditionell auch journalistische Leistungen ausgezeichnet. In der Kategorie „Information“ erhalten dieses Jahr der Münchner Filmemacher Daniel Harrich sowie die beiden Spiegel TV-Journalisten Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer die Preise.

Harrich recherchierte für seinen Film „Spur des Terrors“ die Verbindungen westlicher Geheimdienste mit Terrororganisationen. Hierzu traf er zahlreiche hochrangige Politiker, Ex-Geheimdienstchefs und Experten, unter ihnen auch Pervez Musharraf, den ehemaligen Staatspräsidenten Pakistans.

Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer erhalten den Bayerischen Fernsehpreis für ihren Film „Die Macht der Clans“, in dem sie die Machenschaften arabisch-stämmiger Clans untersuchen. Für die Jury geben sie mit ihrer tiefschürfenden und ausgesprochen mutigen Recherche erschütternde Einblicke in eine der deutschen Öffentlichkeit bisher weitgehend verborgen gebliebenen und schwer zugänglichen Welt.

Preise für Kampf gegen Rassismus und Krebs

In der Kategorie Unterhaltung erhalten Carolin Kebekus und Shary Reeves den Bayerischen Fernsehpreis für ihren „Brennpunkt Rassismus“. Im Rahmen der Carolin Kebekus Show berichteten schwarze Menschen von rassistischen Erfahrungen in Deutschland. 8 Minuten 46 Sekunden lang – so lange wie ein Polizist in Minneapolis auf dem Hals von George Floyd kniete. Bedrückende 8 Minuten 46, die unter die Haut gehen, wie die Jury schreibt. Und weiter: „Mit dem Stück gelingt Reeves und Kebekus nicht weniger als ein Meisterwerk der Aufklärung“.

Ebenfalls in der Kategorie Unterhaltung wird die Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ ausgezeichnet. Prominente berichten darin von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit und werben für die Krebsvorsorge. Die Executive Producerin Nora Kauven erhält für die Adaptierung des bereits im Ausland erfolgreichen Formats den Bayerischen Fernsehpreis.

Die Kabarettisten Max Uthoff und Claus von Wagner werden von der Jury mit einem Sonderpreis für „Die Anstalt“ bedacht.

Ehrenpreis für Michaela May

Die bayerische Schauspielerin Michaela May erhält den diesjährigen Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises. Der Freistaat würdigt damit ihre „prägenden Leistungen im bayerischen und deutschen Fernsehen“. Ministerpräsident Markus Söder ist voll des Lobes für die Leistungen von Michaela May. Mit ihrer großen Bandbreite schauspielerischerer Fähigkeiten mache sie Filme und Serien immer zu einem TV-Event. Mit ihrem Charme, ihrem Humor und ihrer menschlichen Tiefe sei sie zurecht ein absoluter Publikumsliebling, so Söder in seiner Würdigung der Preisträgerin.

Preisverleihung pandemie-bedingt im TV-Studio

Corona-bedingt werden die Preise dieses Jahr nicht im Rahmen einer Gala im Münchner Prinzregententheater sondern im Rahmen einer TV-Sendung verliehen. Diese wird am 13. Oktober um 22:00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt und ist am Sendetag bereits ab 8 Uhr in der BR Mediathek abrufbar. Durch die Sendung führt Moderator Christoph Süß.

Alle Preisträger im Überblick