Bayerischer Buchpreis: Die Nominierten stehen fest

Der Bayerische Buchpreis wird nun schon zum fünften Mal nach einem ganz besonderen Modus vergeben: Eine Jury wählt je drei Titel für die Sparten Belletristik und Sachbuch aus, die Gewinner werden dann in einer Live-Diskussion vor Publikum ermittelt. Das fördert die Debatte über Bücher und macht die Veranstaltung der Preisvergabe zu einem spannenden Abend. Nicht nur für die Nominierten.

Drei sehr unterschiedliche Romane

In diesem Jahr können sich sechs Autorinnen und Autoren Hoffnungen machen, die Auszeichnung für die beste deutsche Neuerscheinung zu bekommen. In der Kategorie Belletristik ist Lucy Fricke mit ihrem Roman "Töchter" nominiert. Er erzählt von zwei Frauen, die sich mit einem todkranken Vater auf eine Reise in die Schweiz begeben – und tief in die Abgründe der eigenen Geschichte hineingeraten. Thomas Klupp hat es mit seinem Roman "Wie ich fälschte, log und Gutes tat" in die Vorauswahl geschafft, einer rasanten Geschichte über die Falschbehauptungen einer Jugend in der heilen Stadt Weiden. Und Inger-Maria Mahlke, die auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht, hat eine Jahrhundertgeschichte, geschrieben von der Peripherie des europäischen Kontinents, der Insel des ewigen Frühlings, Teneriffa.

Philosophiegeschichte und Gesellschaftsdiagnose

In der Kategorie Sachbuch ist einer der erstaunlichsten Bestseller des Jahres nominiert: "Zeit der Zauberer" von Wolfram Eilenberger, ein Epochenbuch über vier Philosophen der Zwanzigerjahre, das sich wie eine spannende kulturgeschichtliche Erzählung liest. Thomas Bauers Essay "Die Vereindeutigung der Welt" diagnostiziert für die Gegenwart eine schwindende Kompetenz im Umgang mit Vagheiten und Mehrdeutigkeiten, die nicht nur in die Verarmung führt, sondern auch die Wut gesellschaftlicher Debatten erklären könnte. Und die Historikerin Svenja Goltermann wendet sich der schwierigen Bestimmung einer Grenze zwischen Übergriffigkeit und Überempfindlichkeit zu. Ihr Buch "Opfer. Die Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Moderne" stellt einen Begriff in den Mittelpunkt, der in laufenden politischen Debatten nicht selten inflationär verwendet wird.

In der Jury des Bayerischen Buchpreises sind die Philosophin Svenja Flaßpöhler, BR-Literaturredakteur Knut Cordsen und die Sandra Kegel von der FAZ. Der 5. Bayerische Buchpreis wird am 6. November 2018 in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz vergeben.