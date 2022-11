Bayerischer Buchpreis 2022 verliehen

Die Besonderheit der Verleihung des Bayerischen Buchpreises: Die Auszeichnungen in den Bereichen Belletristik und Sachbuch entscheidet die dreiköpfige Jury live, vor geladenem Publikum und in Anwesenheit der nominierten Autorinnen erst im Rahmen der Preisverleihung. Der Entscheidung geht eine jeweils 30-minütige Jury-Diskussion über die drei nominierten Sachbücher und Romane voraus.

So diskutierten dieses Jahr die Jury-Mitglieder Sonja Zekri, Feuilleton-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin, Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg, und Knut Cordsen, Kulturredakteur des Bayerischen Rundfunks.

Belletristik: Reinhard Kaiser-Mühlecker für "Wilderer"

Im Bereich Belletristik konnte sich dieses Jahr Reinhard Kaiser-Mühlecker mit seinem Roman "Wilderer" in der Diskussion der Jury-Mitglieder durchsetzen. Knut Cordsen hatte das Buch ins Rennen geschickt. "Wilderer" sei ein packender, psychologisch meisterhafter Dorfroman auf der Höhe der Zeit, so der BR-Kulturredakteur. Die anderen Jurymitglieder hatten Annika Büsing mit ihrem Roman "Nordstadt" sowie Noemi Somalvico mit ihrem Werk "Ist hier das Jenseits, fragt Schwein" nominiert. In ihrer 30-minütigen Diskussion tauschten die Juroren ihre Argumente aus und entschieden sich schließlich für "Wilderer". Reinhard Kaiser-Mühlecker nahm den Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, persönlich entgegen.

Sachbuch: Franziska Davies und Ekaterina Makhotina für „Offene Wunden Osteuropas“

Den Bayerischen Buchpreis für das beste Sachbuch erhielten die Autorinnen Franziska Davies und Ekaterina Makhotina für ihr Werk "Offene Wunden Osteuropas". Darin beschäftigen sich die beiden Historikerinnen mit dem Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten im Osten Europas und arbeiten diesen mit Hilfe ihrer Reisen zu historisch wichtigen Orten auf. Für Jurorin Sonja Zekri, die das Buch vorgeschlagen hatte, führt "Offene Wunden Osteuropa" lebendig und einfühlsam durch einen der komplexesten Geschichtsräume der Gegenwart.

Bayern 2-Pubikumspreis für Edgar Selge

Edgar Selge erhielt den Bayern 2-Publikumspreis des Bayerischen Buchpreises 2022 für sein Buch "Hast du uns endlich gefunden". Es ist das literarische Debüt des bekannten Schauspielers Selge. Eine Jury aus Redakteurinnen und Redakteuren des Bayerischen Rundfunks und Buchhändlerinnen und Buchhändlern hatte im Vorfeld die Vorauswahl getroffen. Berücksichtigt wurden deutschsprachige Originalausgaben aus dem laufenden Jahr. Über das Lieblingsbuch konnte anschließend online und per Postkarte abgestimmt werden. Dabei setzte sich Selge klar gegen seine Mitbewerber durch. Der Publikumspreis wird von Bayern 2, dem Medienpartner des Bayerischen Buchpreises präsentiert.

Ehrenpreis für Historiker Christopher Clark

Der Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises wurde von Ministerpräsident Markus Söder an den Historiker Christopher Clark verliehen. "Sir Christopher Clark erzählt Geschichte höchst anschaulich und lebhaft, als Leser klebt man geradezu an seinen Büchern", so Söder in seiner Würdigung des Preisträgers. Christopher Clark schreibe als exzellenter Historiker brillant und äußerst fundiert, insbesondere auch über die deutsche Geschichte. Dabei gelinge es ihm in bemerkenswerter Weise, historische Details in Beziehung zu den großen Linien unserer Zeit zu setzen, so Söder.