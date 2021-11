Bayerischer Buchpreis für Emine Sevgi Özdamar und Helge Hesse

Der Bayerische Buchpreis in der Kategorie Belletristik geht in diesem Jahr an Emine Sevgi Özdamar für ihren Roman "Ein von Schatten begrenzter Raum". Das Buch erzählt von einer Künstlerin und Schauspielerin, die nach dem Militärputsch 1971 aus der Türkei nach West-Berlin flieht und sich dort ein neues Leben aufbaut. Der Buchpreis im Bereich Sachbuch geht an Helge Hesse für "Die Welt neu beginnen" über die technischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen im ausgehenden 18. Jahrhundert.

Die Jury – Knut Cordsen, Rainer Moritz und Sonja Zekri – diskutierten am Abend auf der Bühne in der Allerheiligen-Hofkirche in München über jeweils drei nominierte Bücher in beiden Kategorien und entschieden sich dann live für die beiden Gewinner. Helge Hesse erzähle in "Die neue Welt beginnen" die Geschichte eines aufregenden Vierteljahrhunderts und lasse die Protagonisten der Jahre 1775 bis 1799 überzeugend auftreten und verknüpfe politische Geschichte mit Alltags- und Wissenschaftsgeschichte, begründete die Jury ihre Entscheidung. Emine Sevgi Özdamars Buch "Ein von Schatten begrenzter Raum" sei ein Solitär, sprachgewaltig, bildstark und von großer Poesie. Eine Liebeserklärung an die europäische Kultur, das Memoir einer Unerschütterlichen.

Nominiert waren in der Kategorie Belletristik außerdem noch Jenny Erpenbeck (Kairos.) und Jovana Reisinger (Spitzenreiterinnen). In der Kategorie Sachbuch standen zudem Katajun Amirpur (Khomeini. Der Revolutionär des Islams) und Philipp Sarasin (1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart) zur Auswahl.