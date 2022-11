Bayerischer Buchpreis: Das sind die Nominierten

Der Bayerische Buchpreis wird von einer Jury live vor Publikum ausdiskutiert und verliehen. Das macht ihn einzigartig. Die Jury - Sonja Zekri (Süddeutsche Zeitung), Knut Cordsen (Kulturredakteur des Bayerischen Rundfunks) und Rainer Moritz (Leiter des Literaturhauses Hamburg) – reden heute Abend offen und kontrovers in der Allerheiligen-Hofkirche in München über drei Sachbücher und drei Romane. Jeweils ein Buch aus beiden Kategorien wird am Schluss den Bayerischen Buchpreis 2022 erhalten. Der Bayerische Rundfunk überträgt die Veranstaltung live ab 20:05 Uhr im Radio.

Sachbuch - Historische Betrachtungen, Münchner Erinnerungen und Suiziderfahrung innerhalb der Familie

Für ihr Buch "Offene Wunden Osteuropas" haben die Autorinnen Franziska Davies und Katja Makhotina Orte besucht, Menschen in Polen und der ehemaligen Sowjetunion befragt, um einen Zustandsbericht über die Wunden des 2. Weltkriegs zu verfassen, die der Vernichtungskrieg der Wehrmacht gerissen hat. Dabei geht es um die Katastrophe von Stalingrad genauso wie um die menschenverachtende Belagerung Leningrads oder das Ghetto von Wilna. Gleichzeitig schlagen die Autorinnen gedankliche Brücken in die Gegenwart. Gerade jetzt, wo mit Russlands Angriff auf die Ukraine ein neuer Krieg Europa erschüttert.

Im Buch wirft Franziska Davies der langjährigen ARD Russland-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz Verharmlosung der Putin'schen Aggression vor. Eine Darstellung, die Krone-Schmalz umgehend zurückwies. Inzwischen haben die Anwälte das Wort.

Fußball als Urerfahrung von Gemeinschaft schildert Andreas Bernhard im nächsten Sachbuch. "Wir gingen raus und spielten Fußball" erzählt eine Kindheit in München, deren Höhepunkte auf einem kleinen Tartanplatz mit Handballtoren stattfinden. In den 70er und 80er war der Bolzplatz das Epizentrum einer Jugend, die sich noch nicht im Computergaming vereinzelte. Mit Liebe zum Detail holt der Autor seine persönlichen Erinnerungen an Kicker Stecktabellen, Tornetze oder die Bedeutung von Rückennummern hervor.

Um ganz persönliche Erinnerungen geht es auch Bettina Flitner in "Meine Schwester". Von ihrem Selbstmord erzählt die Autorin, die auch Fotografin ist, und entdeckt dem Leser eine komplexe Familiengeschichte im linksliberalen Bildungsbürgertum der 70er Jahre in der alten BRD. Das Schreiben über den selbst gewählten Tod der geliebten Schwester war für Flitner eine Befreiung. Es half ihr auch über die Depression der Mutter nachzudenken, die sich Jahre zuvor umgebracht hatte. Ein Buch über das Schweigen und die Tabus, die sich immer noch mit dem Selbstmord verbinden.

Belletristik - Eine verliebte Bademeisterin, ein verliebter Bauer und die Sehnsüchte eines Schweins

In Annika Büsings Roman "Nordstadt" hängt der Ruhrgebietshimmel tief. Bis Nene, die als Bademeisterin arbeitet, Boris kennenlernt. Sie verliebt sich in den schwierigen Jungen, der an Kinderlähmung erkrankt war, für den es keine Zukunft zu geben scheint. Eine fragile Beziehung zwischen zwei Außenseitern, die sich am Ende doch gegenseitig stärken.

Um die Liebe geht es auch im zweiten nominierten Roman "Wilderer" von Reinhardt Kaiser-Mühlecker. Verzweifelt kämpft Jakob um den Erhalt des elterlichen Hofs. Als sich die Künstlerin Katja anbietet, bei ihm ein Praktikum macht, verlieben sich beide, heiraten und bekommen einen Sohn. Der Hof wird auf biologische Tierhaltung umgestellt. Und alles scheint gut. Aber Jakob findet keine Ruhe, immer wieder bricht sein unbändiger Zorn durch und entlarvt die Idylle vom romantischen Landleben.

Die letzte Titel "Ist hier das Jenseits, fragt Schwein" erzählt Noemi Somalvico von einem einsamen Vierbeiner, der bis zu Gott vordringt und in dessen Wohnung mit dem Schöpfer am Küchentisch sitzt, um mit ihm über sein Fernweh und seine Sehnsucht zu reden. Eine wunderliche, moderne Fabel.

Zusatzkategorie: Der Bayern2-Publikumspreis

Zusätzlich zu der Auszeichnung des besten Sachbuchs und des besten Romans gibt es den Bayern2-Publikumspreis. Online kann über Fatma Aydemirs "Dschinns", Wolf Haas´ "Müll", Christiane Hoffmanns "Alles, was wir nicht erinnern", Navid Kermanis "Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen" und Edgar Selges "Hast Du uns endlich gefunden" abgestimmt werden.

Ehrenpreis des Ministerpräsidenten

Den Ehrenpreis überreicht Ministerpräsident Markus Söder an Sir Christopher Clark. In seinen Büchern hat er Geschichte vielfach neu gedacht. Sein Buch "Der Schlafwandler" analysiert den Ausbruch des 1. Weltkriegs und entlarvt den kollektiven Amoklauf Europas als Ergebnis einer Verquickung von politischen Umständen und unglücklichen Allianzen und räumte so mit der Vorstellung auf, allein Preußen die Kriegsschuld zuzuweisen. Clark schreibt über hochkomplexe historische Zusammenhänge verständlich. Seine Bücher erreichen regelmäßig Bestsellerstatus.