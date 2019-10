Bayerischer Buchpreis 2019 für Joachim Meyerhoff

Der erste Preisträger des Bayerischen Buchpreises 2019 steht fest: Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten geht in diesem Jahr an Joachim Meyerhoff. "Joachim Meyerhoff ist ein Multitalent als Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. Mit seinem Romanzyklus 'Alle Toten fliegen hoch' begeistert er mit seiner eigenen Geschichte. Einfühlsam und selbstironisch nimmt Meyerhoff den Leser mit auf eine packende Reise durch Höhen und Tiefen seines Weges voller Liebe, Verlust und Selbstbehauptung," sagt Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Ehrenpreis für Meyerhoffs Romanzyklus "Alle Toten fliegen hoch"

Joachim Meyerhoff ist Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller. Sein Debütroman "Alle Toten fliegen hoch", der ursprünglich als Monolog für die Bühne konzipiert war, erzählt die Geschichte des angehenden Schauspielers und die seiner Familie. Es folgten drei weitere autobiografisch grundierte Bücher. Joachim Meyerhoff erhielt für seine herausragend erzählten, ebenso anrührenden wie humorvollen Bücher, die ein Millionenpublikum begeisterten, zahlreiche literarische Auszeichnungen.

Der Bayerische Buchpreis

Der Bayerische Buchpreis wird in diesem Jahr zum sechsten Mal vergeben. Mit dem Preis werden die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen in den Kategorien Sachbuch und Belletristik ausgezeichnet. Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten würdigt ein herausragendes schriftstellerisches Werk, in den vergangenen Jahren wurden Silvia Bovenschen (2014), Cornelia Funke (2015), Ruth Klüger (2016), Tomi Ungerer (2017) und Christoph Ransmayr (2018) ausgezeichnet.

Die Preisverleihung findet am 7. November 2019 um 20 Uhr in der Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz statt. Die unabhängige Jury - bestehend aus Knut Cordsen, Dr. Svenja Flaßpöhler und Sandra Kegel - wählt im Laufe des Abends im Rahmen einer Jury-Sitzung live auf der Bühne die Preisträger in den Kategorien Sachbuch und Belletristik aus jeweils drei nominierten Büchern aus.

Die Preisverleihung wird am 7. November ab 20.05 Uhr live auf Bayern 2 sowie in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks übertragen: www.br.de/mediathek/.