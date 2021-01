Bayerische Theater bleiben bis Ende Februar geschlossen

Auch Berlin öffnet seine Bühnen frühestens Ostern

Auch der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) hatte nach einem Treffen mit Vertretern der örtlichen Bühnen kurzfristige Lockerungen ausgeschlossen: "Wir sind uns eigentlich ziemlich einig gewesen, dass bis Ostern hier in Berlin keine Bühne aufgemacht wird. Dazu braucht man nicht viel Fantasie", so der Politiker gegenüber dpa. Zur Begründung nannte Lederer die hohen Infektionszahlen in der Hauptstadt, im Übrigen sei erst Mitte nächster Woche klar, welche Auswirkungen die Feiertage auf das Infektionsgeschehen gehabt hätten. Auch die möglicherweise ansteckendere Virus-Mutation bereitete dem Politiker Sorgen: "Derzeit ist nicht die Zeit, ernsthaft darüber zu reden, was machen wir jetzt auf. Dann, wenn wieder was geht, dann muss Kultur dabei sein. Aber wann wieder was geht, darüber kann seriöserweise im Augenblick keiner eine ernsthafte Auskunft geben."

Semperoper bleibt ebenfalls zu

Die Dresdener Semperoper kündigte einen "Ersatzspielplan" für den Rest der Saison an. Er soll bis Juli gelten und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Auch in Sachsen bleiben alle Staatstheater bis mindestens 31. März geschlossen. Opernchef Peter Theiler sagte, es sei ein "Gebot der Vernunft, sich gesellschaftlich verantwortungsvoll zu zeigen und als staatlicher Kulturbetrieb die Entscheidung solidarisch mitzutragen".

Dagegen hatte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig in einer Pressemitteilung am vergangenen Mittwoch angekündigt, die Alte Oper und den Mousonturm in der Stadt schon ab Anfang März wieder für Veranstaltungen zu öffnen, wenn "das Infektionsgeschehen und die jeweils aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen" dies zuließen. Die Frankfurter Oper und das Schauspielhaus sollen demnach im April wieder Vorstellungen anbieten können.