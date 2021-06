"Bayerische Suffragetten" - Frauenbewegung auf der Bühne

„Frauenrechte sind Menschenrechte!“ erkannten schon die Vorreiterinnen der Frauenbewegung. Emanzipation, das dürfte seit damals noch ein Stück klarer geworden sein, erschöpft sich eben nicht in Fragen des Feminismus. Folgerichtig sind im Ensemble der „Bayerischen Suffragetten“ viele vertreten, die heute um Gleichberichtigung kämpfen: Darstellerinnen verschiedener Hautfarbe und Herkunft; mit und ohne Behinderung; auch ein queerer Mann ist darunter. Kurzum: der Abend ist mustergültig divers gecastet. Wogegen rein gar nichts einzuwenden ist, außer eben genau das: dass nichts dagegen einzuwenden ist. Das Zeichen, das Glause mit dieser Besetzung setzt, kann man nur begrüßen. Künstlerisch aber ist das ein Problem. Mit allem, was sich in dieser Besetzung ausdrückt und was der Abend ideell transportiert, rennt die Regisseurin – zumindest beim Premierenpublikum – sperrangelweit offene Türen ein. So provoziert die Aufführung nichts und niemanden. Jedenfalls keine Gedanken, die das Gegenwärtige neu herausfordern würden. Weil die Reibung fehlt, fliegen weder Fetzen noch Funken. Bleibt allein das verdienstvolle Bemühen, vom Vergessen bedrohte, bedeutende Frauen zurück ins kollektive Bewusstsein zu rufen.