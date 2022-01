Bayerische Museen wollen mit Gastronomie gleichgestellt werden

Die Museen schreiben in dem "Offenen Brief", ihr Angebot sei wie das der Theater "ein Grundpfeiler unseres kulturellen Selbstverständnisses". Es gehöre zum "Nukleus des Kulturstaates Bayern". Weiter schreiben die Museen: "Mit großem Unverständnis haben wir daher leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass für die Gastronomie ein Sonderweg eingeschlagen wird, während man den Museen weiterhin einen Quasi-Lockdown verordnet. So kommt es in vielen unserer Häuser zu der paradoxen Situation, dass im Museumscafé 2G herrscht, während an der Museumstür 2G+ verlangt wird. Wir als Vertreter der bayerischen Museen fordern ein Ende der Ungleichbehandlung der Museen, zumal die bayerischen Museen in jeder Phase der Corona-Wellen stets sehr verantwortungsvoll und umsichtig gehandelt haben."

Auch die Theater und der Bayerische Musikrat (BMR) hatten bereits energisch die Gleichstellung mit Bewirtungsbetrieben gefordert und eine höhere Auslastung angemahnt. Bisher dürfen sie nur jeden vierten Platz besetzen, die Zuschauer müssen auch am Platz Masken tragen, was in Wirtshäusern naturgemäß nicht der Fall ist. Für das Münchner Varieté GOP gilt die strenge 2Gplus-Regel bei 25 Prozent Auslastung übrigens nicht: Die Stadt hat den Betrieb, der auch ein Restaurant unterhält und die Zuschauer während der Shows an Tischen bewirtet, unter "Gastronomie" eingeordnet, weshalb der Saal voll besetzt werden kann und am Platz auch keine Maskenpflicht gilt.

Sarkasmus und Abwarten

Der Intendant der Nürnberger Symphoniker, Lucius Hemmer, hatte auf BR-Anfrage die derzeitigen Regeln mit Sarkasmus kommentiert: "Wenn man weiterhin jeden Restaurant-Besuch besser stellt, bleibt uns nur noch, während unserer Konzerte auch Schäufele zu servieren." Unzufrieden reagierte auch der Intendant des Nürnberger Staatstheaters, Jens-Daniel Herzog. Kulturbetriebe bräuchten in Bayern eine Perspektive, betonte er. "Aber es hilft nichts, wir hoffen dann eben auf die nächste Woche."

Wegen der "unklaren Lage" bei Krankhauseinweisungen hatte die Bayerische Staatsregierung bei der jüngsten Kabinettssitzung keine Lockerungen für die Kultur beschlossen, sondern die Betroffenen auf kommende Woche vertröstet. Dann könnte es, je nach weiterer Zuspitzung der "Omikron"-Krise, eine Anhebung der maximalen Auslastung auf 50 Prozent geben, so Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU).