Bayerische Malteser: Seelsorge an der Hochwasser-Front

300 Kilometer über die A3 Richtung Nürburgring: Vor einer Woche machten sich Führungsassistent Joachim Gold und die Helfer der Malteser auf den Weg in die Eifel, nachdem die Region in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vom Hochwasser eingeholt wurde. Was die Kräfte der katholischen Hilfsorganisation aus Franken dort vorfanden, war nichts im Vergleich zur bereits strapaziösen Anfahrt.

"Wir waren vier Tage nach dem Ereignis dort und wir waren erschüttert, welche Gewalt dieses Wasser gehabt hat." Joachim Gold

Einsatz ohne seelsorglich-psychologische Begleitung nicht möglich

Häuser seien weggeschwemmt, Straßen nicht mehr befahrbar gewesen. Wo einst Brücken standen, klafften nun vielerorts Lücken. Die Menschen in den Dörfern hätten mit den Aufräumarbeiten begonnen, sagt Gold. "Und dabei kommt es natürlich auch zu Verletzungen - der Arzt hatte im Laufe der Zeit schon keine Medikamente mehr gehabt oder Impfstoffe." An dieser Stelle konnten die Malteser einspringen - zum Beispiel mit Tetanusimpfungen.

"Wenn man das mit eigenen Augen gesehen hat - geht einem das schon zu Herzen und es ist belastend", erzählt Gold im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Ohne seelsorglich-psychologische Begleitung wäre ein solcher Einsatz auch für die Helfer undenkbar. Denn auch bei Helfern gebe es Grenzen, sagt Reiner Fleischmann, Leiter der Psychosozialen Notfallversorgung der Malteser Regensburg.

Einsatzkräfte immer wieder auch persönlich betroffen

Der Theologe, Diakon und Trauma-Berater war und ist sowohl für die Hilfskräfte in der Eifel als auch in den Hochwassergebieten in Südbayern ein Ansprechpartner. Nicht nur, was die Helfer im Einsatz erleben kann belastend sein, sondern auch die private Situation, sagt Fleischmann: "Weil es eben auch Einsatzkräfte gibt, die jetzt als Feuerwehrlehr, als Rettungsdienstler im Einsatz sind, aber in einem kurzen Gespräch zwischen zwei Einsätzen bei einer Tasse Kaffee erzählen, dass sie eigentlich nirgends mehr hinkönnen, weil ihr eigenes Haus weggerissen wurde."

Eine kaum vorstellbare Doppelbelastung, sagt der Trauma-Berater. Er erinnert außerdem an die vielen anderen Menschen, die das Hochwasser an die Grenzen ihrer Existenz gebracht hat. Viele hätten mit ansehen müssen, wie Bereitschaftspolizei oder Bundeswehr ihre Häuser containerweise ausgeräumt hätten. Persönlichste Gegenstände seien durch fremde Hände entsorgt worden. "Das nehmen die Menschen in dieser Situation wahr, diese Schrecklichkeit, ausgeliefert zu sein, und das führt natürlich zu Belastungen - des Körpers und auch der Seele."

Retraumatisierungen: "Wie im Krieg"

Vor allem bei älteren Menschen kommen mitunter auch Retraumatisierungen dazu. Eine ältere Dame habe ihm erzählt, dass es für sie wie im Krieg gewesen sei, so Fleischmann. "Da kommen Erinnerungen hoch, die sich auf das, was jetzt geschehen ist, nochmal draufpflanzen. Also extreme, psychische Belastungen."

Für den Trauma-Berater der Malteser ist die Hilfe in dieser akuten Situation nur der Anfang. Zuerst gehe es darum, da zu sein, wahrzunehmen und zu begleiten. Der Prozess des Verarbeitens des Erlebten könne aber viel länger dauern: Manchmal seien Menschen erst nach ein paar Jahren dazu bereit, wenn sie "wieder eingezogen sind und meinen, so, jetzt können wir wieder gut in die Zukunft blicken. Und dann sitzen sie im Wohnzimmer und stellen fest: Wir haben zwar jetzt alles wieder aufgebaut - aber psychisch sind wir immer noch am Boden."

Jahrelange Nachwirkungen der Hochwasser-Katastrophe

Deshalb rechnet der Seelsorger damit, noch lange mit den Nachwirkungen der Hochwasser-Katastrophe beschäftigt zu sein. Und auch die Einsatzkräfte der Malteser aus Franken sind vorerst noch in der Eifel und helfen, wo sie können.