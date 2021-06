Vorbei! Bayerische Landesausstellung über die letzten Monarchen

Die Beerdigung von König Ludwig II. im Jahre 1886 steht am Beginn der Landesausstellung. Der erste Raum ist dunkel gehalten, die Wände, der Boden – alles schwarz. Groß im Bild: Ludwig II., im Sarg aufgebahrt, links und rechts flackern Kerzen. Dann ein Foto des Leichenzuges. Dieses Begräbnis ist bewusst an den Beginn der Ausstellung "Götterdämmerung II – Die letzten Monarchen" gesetzt, sagt Richard Loibl, der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg: "Wir schätzen im Haus der Bayerischen Geschichte die großen Bilder und die großen Inszenierungen. Wir fangen dort an, wo wir in Herrenchiemsee aufgehört haben – mit dem Tod und der Beisetzung König Ludwigs II." Zu sehen ist der Trauerzug, den, so Loibl, "Hollywood nicht besser hingebracht hätte", zum Beispiel mit dem Reitpferd des Königs mit Trauerschabracke, das allein hinter dem Sarg hergeht.

Umbruch in eine neue Zeit

Es folgen vier Büsten von Persönlichkeiten, die für eine neue Zeit stehen: von Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Albert Einstein und Sigmund Freud – die alte Welt der Kaiser und Könige beginnt zu bröckeln. Wenn Nietzsche etwa sagt: Es gibt keinen Gott, dann gibt es auch kein Gottesgnadentum.

Die Landesausstellung blickt über Bayern hinaus, erzählt die Geschichte der letzten Monarchen in Europa. Natürlich darf Kaiserin Elisabeth von Österreich, auch als Sisi bekannt, nicht fehlen. Zu sehen sind Kleider aus guten und schlechten Zeiten – "nach dem Selbstmord ihres Sohnes ist sie nur noch in Schwarz aufgetreten", erklärt Richard Loibl. Im Jahr 1889 nimmt sich Sisis Sohn Kronprinz Rudolf gemeinsam mit seiner jungen Geliebten Mary Vetsera in Mayerling das Leben, eine verfilmte und besungene Geschichte.

Die Feile, mit der Sisi ermordet wurde

Sisi selbst fällt später einem Attentat zum Opfer. In Regensburg zu sehen ist auch die Sisi-Feile, das Mordinstrument, das aus Wien angeliefert worden ist. "Wir haben nicht nur die Feile, sondern wir haben auch noch den originalen Vermerk der Spurensicherung in Genf, die diese Feile natürlich als Tatwerkzeug protokolliert hat und in die Asservatenkammer aufgenommen hat", so Ausstellungsmacherin Margot Hamm.

Golden strahlt ein Raum, in dem das Jahr 1913 nachinszeniert ist. 1913, wie es die gekrönten Häupter erlebt haben: Sie feiern sich nochmal einmal selbst, vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Das sei für ihn noch immer ein Faszinosum, sagt Richard Loibl: Eine Führungsschicht, die in engem Kontakt stand, "die reden miteinander, aber sie reden nicht über das Wichtige. Keine Initiative wird gestartet, um den Frieden zu sichern." Damit hätten die Monarchen auch ihren Untergang selbst verschuldet.

Ein Krieg und ein untätiger König

Der nächste Raum ist weiß, er steht für die Schlachten des Krieges, wieder aus der Sicht der Monarchen. Ein großes Gemälde zeigt den bayerischen König Ludwig III. in einem Unterstand bei seinen Truppen – Kriegspropaganda. Nach vier Jahren haben die Menschen den Krieg endgültig satt, die Herrschaft der Wittelsbacher endet nach fast 700 Jahren geradezu unspektakulär. Daran hat der König seinen Anteil, erklärt Richard Loibl: Wenige Tage nach Kriegsende fällt die Monarchie, in Bayern setzt sich Kurt Eisner "quasi handstreichartig mit wenigen Gefolgsleuten durch. Das erklärt sich aus der Vorgeschichte: Weil der König nichts für den Frieden unternommen hat, obwohl er durch seine Verwandten im Feld besser informiert war als der Kaiser." Von einem König erwarte man, dass er in so schwierigen Situationen etwas unternehme – "und Ludwig III. unternimmt schlichtweg nichts."

Die Bayerische Landesausstellung 2021 "Götterdämmerung II - Die letzten Monarchen" ist im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg vom 23. Juni 2021 bis zum 16. Januar 2022 zu sehen.