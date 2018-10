Bayerische Landesausstellung Ettal endet mit Defizit

Der Landkreis hat ein dickes Minus zu tragen. Rund 100.000 Euro kostet der Sicherheitsdienst für die sechs-monatige Landesausstellung den Landkreis zusätzlich. Es wurde vergessen, die Übernachtungskosten für zwölf Security-Leute in Ettal zu kalkulieren. Das sagt Nikolaus Faulstroh, der Koordinator für die Landesausstellung dem BR.

Rund 160.000 Euro zusätzliche Kosten

158.000 € kommen zusätzlich an Kosten auf den Landkreis zu, hieß es nach der letzten Kreisausschuss-Sitzung. Nach dem Vertrag zwischen dem Haus der Bayerischen Geschichte, dem Kloster Ettal und dem Landkreis war dieser für die Sicherheit der Exponate zuständig. Landrat Anton Speer wiegelt ab. Das Geld ist gut investiert und fördert den Tourismus, sagt er. Nur auf die Security-Firma ist er nicht gut zu sprechen. Die dürfen sich alles erlauben, schimpft er am Rande einer Veranstaltung. Am 4. November schließt die Ausstellung ihre Pforten, danach gibt es eine Gesamtabrechnung zwischen dem Veranstalter, dem Kloster Ettal und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen.