Bayerische Landesausstellung 2023 kommt nach Regensburg und Prag

Die bayerische Landesausstellung findet im kommenden Jahr an zwei Orten parallel statt: In Regensburg und in der tschechischen Hauptstadt Prag. Sie soll die lange wechselhafte Beziehung Bayerns und Böhmens behandeln. Die Schau basiert auf zwei historischen Ereignissen. Zum einen geht es um den Regensburger Fürstentag vom Januar 1623: eine gigantische Machtdemonstration des Kaisers während des Dreißigjährigen Krieges, bei der Kaiser Ferdinand II. die pfälzische Kurwürde und die Herrschaft über die Oberpfalz an den bayerischen Herzog Maximilian übertrug.

Gleichzeitig bluteten in Prag noch die Wunden des kaiserlichen Strafgerichts: mit Hinrichtungen, Vertreibungen, Zwangsbekehrungen und dem weitgehenden Verlust der böhmischen Selbstständigkeit. All dies waren Folgen des Prager Fenstersturzes von 1618 und der Schlacht am Weißen Berg von 1620, mit der der bayerische General Tilly mit der bayerisch-habsburgischen Armee das Ende des böhmischen Ständestaates besiegelte.

Ein nie dagewesener Bauboom

Zum anderen beleuchtet die Schau die Ereignisse rund um die Krönung des habsburgischen Kaisers Karl VI. und seiner Gemahlin Elisabeth Christine als böhmisches Königspaar 1723 in Prag. Mit dieser Machtdemonstration wollten die Habsburger die Thronansprüche konkurrierender Dynastien wie der bayerischen Wittelsbacher in die Schranken weisen. Zu diesem Zweck entfesselte man eine enorme barocke Pracht: Gottesdienste, Prozessionen und eine Festoper im eigens errichteten Theater für 4.000 Personen.

"Krise und Neubeginn - Das ist der zugleich düstere und ermutigende Hintergrund dieser Zeit", so das Haus der Bayerischen Geschichte. Schon im Krieg habe ein noch nicht da gewesener Bauboom Bayern und Böhmen erfasst, ein europaweit einzigartiger Kulturraum sei entstanden. Um diesen zu würdigen, werde man bei der Landesausstellung kostbare Originalexponate aus ganz Europa zeigen.

Ein barockes Spektakel

Die Ausstellungsstücke aus Tschechien, Deutschland und dem übrigen Europa machen die Vielfalt und den Reichtum der damaligen Zeit der großen Leidenschaften erfahrbar: den Glanz ebenso wie die Abgründe, den schönen Schein der Illusion ebenso wie die Bühnenmaschinerie, die alles am Laufen hält. Das barocke Spektakel umfasste schließlich alle Lebensbereiche, bezog alle Stände mit ein und überwand nicht nur Landes-, sondern auch die Konfessionsgrenzen: alles Barock! Dabei soll jedes Thema sowohl aus der bayerischen, als auch aus der tschechischen Sicht behandelt werden, sagt Ausstellungsleiter Peter Wolf vom Haus der Bayerischen Geschichte.

Kultureller Austausch zwischen Bayern und Tschechien

Die Ausstellung soll einen neuen Blick auf diese Zeit richten, sagt der Leiter des Prager Nationalmuseums Michal Lukeš. "Wir wollen den Barock gemeinsam betrachten, ohne Grenzen aus europäischer Sicht und mit Klischees aufräumen", so der Historiker, der alleine in Prag mit mehreren hunderttausend Besuchern in der Ausstellung rechnet. Die gemeinsame Schau soll auch helfen den kulturellen Austausch zwischen Bayern und Tschechien fördern. "Nur wenige Länder sind historisch gesehen so eng verbunden, wie Bayern und Böhmen", sagt die tschechische Generalkonsulin Ivana Ĉervenková.

Rund 100.000 Besucher in Regensburg in 2022

Neben dem Ausblick auf die Landesausstellung zog das Museum der Bayerischen Geschichte auch eine vorläufige Jahresbilanz. Mit Ablauf des Jahres werden voraussichtlich rund 200.000 Gäste das Museum und die großen Veranstaltungen des Hauses der Bayerischen Geschichte besucht haben. An die 100.000 Besucher und Besucherinnen verzeichnet die Dauerausstellung 2022. Die Landesausstellung 2022 "Typisch Franken?" in Ansbach hat das selbst gesetzte Ziel von 100.000 Besuchern mit rund 66.000 Gästen am Hauptausstellungsort verfehlt.

Die bayerisch-tschechische Landesausstellung 2023/24 läuft von 10. Mai bis 3. Oktober 2023 im Donausaal des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg und ab 8. Dezember 2023 bis 8. Mai 2024 im Nationalmuseum in Prag.

Mit Material der kna