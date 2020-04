Bayerische Kino-Krise: "Wo ist eigentlich der Kulturstaat?"

Ausgestorben sei alles im Moment, sagt Tom Modlinger, und sperrt sein Kino in der ziemlich einsamen Ortsmitte von Holzkirchen in Oberbayern auf. Wir steigen hinauf in den zweiten Stock des Oberbräus, des Kulturzentrums der Gemeinde. Modlinger ist lange nicht hier gewesen. Am 16. März musste er zusperren, danach schaute er sich privat noch zwei Filme an, die er zuvor nicht gesehen hatte. Tom ganz allein im Kino. Dann war Schluss. Inzwischen vermisst er vor allem das Publikum: "Nachdem ich Kino im Blut habe, ist das für mich natürlich schrecklich. Ich muss in die Gesichter schauen können, ich muss mich über einen Film unterhalten können, ich brauche diese Emotion bei meinen Gästen."

Mit Ach und Krach über die Runden

Tom Modlinger ist in einer vergleichsweise entspannten Situation. Sein Kino in Holzkirchen ist eines der kleinsten in Deutschland – 75 Sitze plus ein Rollstuhlplatz. Die Betriebskosten sind überschaubar – der Mietvertrag mit der Gemeinde orientiert sich an der Besucherzahl. Das heißt: Kommen keine Besucher, muss auch keine Miete gezahlt werden. Glück im Unglück also. Modlinger hat zudem gut gewirtschaftet, er käme notfalls auch bis zum nächsten Jahr über die Runden. Mit Ach und Krach – dann hätte er aber alle Rücklagen aufgebraucht: "Das geht, solange es geht – und wenn’s nicht mehr geht, geht’s nicht mehr. Ich bin da doch sehr optimistisch, dass es vorher wieder weitergeht."