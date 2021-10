Bayerische Katholikin wirft Kardinal Woelki Machtmissbrauch vor

Mit dem Diskussionsforum "Synodaler Weg" versucht die katholische Kirche in Deutschland derzeit Möglichkeiten und Wege für Reformen auszuloten. Dabei kommt es teils zu heftigen Diskussionen, wie auch bei der Versammlung, die von Donnerstag bis Sonntag vergangene Woche in Frankfurt stattfand. Mit dabei die deutschen Bischöfe und ausgewählte Laienvertreter.

Woelki wirft junger Frau offenbar vor, schuld an Kirchenaustritten zu sein

Verbale Angriffe habe es aber nicht nur in den offiziellen Foren gegeben, sondern auch in den Pausen, wie eine junge bayerische Katholikin jetzt in einem Video auf Instagram berichtet. Viola Kohlberger wirft dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki darin Machtmissbrauch vor: Er habe sie am Ende einer Pause "als die allermeisten Menschen schon wieder im Saal waren" auf dem Weg zur Toilette "abgefangen" und unter Druck gesetzt.

In dem rund fünfminütigen Gespräch habe Woelki ihr unter anderem vorgeworfen, dass Leute wie sie schuld seien, dass Menschen aus der Kirche austreten würden. So schildert es die 29-Jährige in ihrem Video.

"Bischöfe schützen mehr die Kirche als die Menschen in ihr"

Was war zuvor passiert? Am Donnerstag, zu Beginn der Versammlung, war auf der Tagesordnung eine Stunde für den Austausch über aktuelle kirchenpolitische Themen reserviert. Hier ging es vor allem um die Entscheidung des Papstes, den Hamburger Bischof Stefan Heße und den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki im Amt zu belassen - trotz ihres Umgangs mit Missbrauchsopfern im Erzbistum Köln.

Viola Kohlberger, die Vorsitzende des Augsburger Diözesanverbands der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist, hatte in einem Redebeitrag gesagt, dass sie nicht wisse, wie sie diesen Bischöfen begegnen solle, wo sie doch wisse, dass "diese Bischöfe eher den Schutz des Systems Kirche im Kopf haben als den Schutz der Menschen in ihr".

Einen Tag später kam es dann zu der bereits beschriebenen Begegnung zwischen Kohlberger und Woelki. Der Kardinal habe ihr gesagt, sie handele komplett emotional und sie könne ihm nichts vorwerfen. Er habe alles richtig gemacht, soll er Kohlberger gesagt haben. Sie hätte keine Grundlage, ihn anzugreifen. Laut Kohlberger soll Woelki weiter erklärt haben: "Mehrere Gutachten und sogar der Heilige Vater in Rom sagen, dass er keine Fehler gemacht hat". Dabei hatte Woelki bereits im März eigene Fehler im Umgang mit mutmaßlichen Missbrauchstätern eingeräumt. Und dies vor zehn Tagen noch einmal in einem Pressestatement bekräftigt. Der Papst hatte Woelki im Amt belassen, Woelki wird aber eine mehrmonatige Auszeit antreten.