Bayerische Bischöfe sprechen über Missbrauchsprävention

Es geht nicht nur um Entschädigung oder Anerkennung. Viele Betroffene von sexuellem Missbrauch in der Kirche wünschen sich, auf Augenhöhe behandelt zu werden. Die Hürden seien oft zu hoch, vielen Betroffenen fällt es schwer, sich mit ihrem Leid an kirchliche Stellen zu wenden. Über einen besseren Umgang mit Betroffenen, die Missbrauchsaufarbeitung und die Prävention - darüber wollen die Bischöfe unter anderem auf der "Freisinger Bischofskonferenz" in Regensburg sprechen.

Missbrauch: Aufarbeitung und Prävention

Mit dem Münchner Missbrauchsgutachten der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl wurde im Januar das erschütternde Ausmaß des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München und Freising klarer als je zuvor: Die Gutachter gehen von mindestens 497 Betroffenen und 235 mutmaßlichen Tätern aus, davon 173 Priester. Die Dunkelziffer soll deutlich höher sein.

Kritisiert wurden neben dem emeritierten Papst Benedikt XVI. auch der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx sowie der Leiter des Katholischen Büros Bayern, Prälat Lorenz Wolf. Wolf hatte Anfang dieser Woche um die Entpflichtung von seinen Ämtern gebeten. Für sein Amt des Offizials, der das kirchliche Gericht im Erzbistum leitet, ist Kardinal Marx seiner Bitte bereits nachgekommen. Über Wolfs Rücktritt als Leiter des Katholischen Büros müssen jetzt die Bayerischen Bischöfe abstimmen.

Gesucht: Leiter (m/w/d) für das Katholische Büro?

Bestätigen die Bischöfe Wolfs Rücktritt, heißt das aber noch nicht, dass unmittelbar über seine Nachfolge entschieden wird. Immerhin brauchte es auch bei Lorenz Wolf zwei Vollversammlungen, bis er im Herbst 2009 zum Leiter des Katholischen Büros ernannt wurde.

Die Vermutung, dass das Amt künftig von einer Frau besetzt sein könnte, liegt nahe, da die Deutsche Bischofskonferenz großen Wert auf das Thema Frauenförderung legt. Wolfs Stellvertreterin ist die Juristin Bettina Nickel. Sie ist in Bayern die erste katholische Ansprechpartnerin, wenn es um das Thema Kirchenasyl geht und wird am Donnerstag gemeinsam mit Kardinal Marx die Ergebnisse der Tagung präsentieren.

In Regensburg vertreten sind die Bischöfe und Weihbischöfe der sieben bayerischen Bistümer Bamberg, München und Freising, Augsburg, Eichstätt, Passau, Regensburg, und Würzburg, sowie aus kirchenhistorischen Gründen auch das Bistum Speyer. Vorsitzender des Gremiums ist immer der Erzbischof von München und Freising, seit 2008 Kardinal Reinhard Marx.