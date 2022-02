Bauwagensiedlung in Regensburg: Gewinnen durch Verzichten

In Regensburg gibt es ein Königreich. Das Freie Königreich Samuelien. Wie ein Märchenkönig lebt Samuel Winkler aber dort nicht. Er muss Dinge tun, die das normale Volk schon lang nicht mehr tun muss. Holz hacken zum Beispiel - denn eine Zentralheizung gibt es in den Palästen nicht. "Das Holz heizt immer zweimal. Also wenn man es hackt, und wenn man dann damit heizt.“

Das 2,5 Hektar große Gelände am Ostbahnhof Regensburg war früher Bauschuttdeponie. Der neue Eigentümer bot Winkler an, hier in einem Bauwagen zu wohnen. Bald kamen mehr Leute und schlossen sich dem Wohnexperiment an. Winkler gibt die WG-Regeln vor. "Das ist jetzt kein Ding gewesen, wo ich gesagt habe: 'kommt und macht was ihr wollt'. Sondern macht bei dem mit, was wir uns denken."

Kein eigenes Bad? Gewohnheitssache

Wer mag, kann sich ein royales Kompost-Klo neben den Bauwagen stellen. Für die zwölf Erwachsenen und vier Kinder gibt es im Sanitärcontainer namens "Gerlinde" fließend Wasser, Dusche und normale Klos. Das Wasser für die Wagen muss man im Kanister dorthin tragen. "Natürlich ist es eine Umstellung, dass man kein Bad direkt dran hat. Oder eine Toilette oder sowas. Aber das ist eine Gewohnheitssache," so Winkler.

Dafür beträgt die Pacht 90 Euro pro Kopf und Monat. Um seine Kosten zu decken, muss Winkler nur zwei Tage in der Woche arbeiten. "Ich brauche kein großes Auto, und ich habe auch gar kein Auto. Und auch sonst habe ich keine Bedürfnisse wo ich sage: 'Oh, da muss ich jetzt viel Geld dafür verdienen'. Also das kann man sich auch einfach abgewöhnen und dann sparen. Das Glück hängt ja nicht vom Geld ab."

Dafür hat Winkler deutlich mehr Zeit fürs Wandern, Freunde und Freundin. Weil auf 19 Quadratmeter nur das Nötigste reinpasst, teilt er sich vieles mit den Nachbarn. Gekocht wird etwa in der Gemeinschaftsküche. Permanent läuft man sich aber nicht über den Weg, wie das in einer WG der Fall wäre. "Es fühlt sich so ein bisschen an wie eine große Familie, aber es hat halt trotzdem dann jeder so Seins."

Als Familie im Bauwagen-Dorf leben

Aber wie lebt es sich hier mit einer Familie? Anki und Oskar Peter wohnen in zwei Bauwagen. Hund Loisl findet neben dem Ofen Platz, Sohn Ludwig hat sogar eine eigene Höhle unter einer Couch, mit Fensterchen und rosa Licht. Ist es mit Familie schwerer auf Annehmlichkeiten zu verzichten? "Da verzichte ich gern auf eine Heizung, weil ich das Holz gerne selber mache und dann einschüre. Das ist gemütlich und eine schöne Arbeit", meint Anki Peter.

Oskar arbeitet Vollzeit, ist aber nicht besonders froh darüber "Ich habe viel, viel weniger Zeit mit meinem Kind, viel, viel weniger Zeit mit meiner Frau und das geht mir schon ziemlich ab."

Auch Lenny Schinn wohnt hier seit einigen Jahren mit Frau und drei Kindern. "Unser Grund war, dass wir zu der Zeit ein Kind bekommen haben, und immer einen Garten wollten für unser Kind. Und ich bin kein Großverdiener, der sich eine fette Bude kaufen kann mit einem großen Garten und da war das eigentlich die beste Lösung." Der Kinderpfleger arbeitet Teilzeit und hat so mehr Zeit für die Familie und seine Musikkarriere als "Lenny SoulJah". Für Leute, die nicht gerne draußen sind, sei die Siedlung aber ungeeignet. Dass er sich Sachen teilen müsse, sei aber kein Problem. "Verzichten würde ich jetzt nicht sagen. Gewinnen? Freiheit."

Ein Immobilienmakler mit neuen Ideen

Eigentümer der Fläche und Ideengeber ist der Immobilienunternehmer Martin Schmack. Er will hier andere Wege gehen als im Rest der Stadt. Vorbilder sieht er in römischen Landvillen oder Klöstern. "Es geht eigentlich darum, auszuprobieren, wie man anders lebt. Und indem man die Dinge, die in einem Einfamilienhaus jeder für sich hat, teilt."

Der soziale Aspekt ist für Schmack aber nur ein Teil. Der Hobbyimker möchte außerdem die Natur erhalten. Es soll eine Bienenlehrstation dazukommen, in Zukunft vielleicht noch rundum bewachsene Hügelhäuser. Bei regulärer Bebauung würden nämlich sonst 70 Prozent des Grundes versiegelt werden. Derzeit führt Schmack ein geregeltes Wohn- und Arbeitsleben wie die meisten außerhalb des Königreichs. Irgendwann will er aber auch herziehen. "Die, die hierher kommen, sind erstaunt und fasziniert von dem Ganzen, dass da all das erfüllt ist, was sie selber in ihrem Leben leider nicht haben. Was sie entbehren."

Mehr zum Thema in der Sendung STATIONEN am Mittwoch, 1. März 2022 um 19 Uhr im BR-Fernsehen und in der BR-Mediathek.