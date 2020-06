Baumeister der Superlative: Norman Foster wird 85 Jahre alt

Der britische Stararchitekt Sir Norman Foster feiert heute seinen 85. Geburtstag. Foster wurde 1935 als Arbeiterkind im nordenglischen Reddish geboren. Seit seiner Kindheit war Foster ein Flugzeugfan. Er diente in der Royal Air Force und ist qualifiziert, seinen eigenen privaten Hubschrauber und Jet zu fliegen. Foster studierte Architektur in Manchester und später an der Yale University in den USA. Die Kuppel des Reichstags ist wohl das bekannteste Werk des Architekten in Deutschland. Aber er hinterließ unter anderem auch in London, New York und Hongkong seine moderne Baukunst. Außerdem entwarf er Brücken wie die Millenium Bridge in London oder die längste Stahlbrücke der Welt, der Viadukt von Millau in Südfrankreich.