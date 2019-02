Warum Bauhausklassiker uns heute noch angehen

Bauhaus – Ausdruck einer neuen Zeit

Von Anfang an stand das Bauhaus für Klarheit und funktionales Design. "Form follows function" – das war der Grundsatz. Jedes Ornament, jede Verzierung war den Bauhauslehrern verdächtig. Den Historismus des Kaiserreichs wollte man nun in der Weimarer Republik überwunden wissen. Kunst und Handwerk standen gleichberechtigt nebeneinander, sollten sich gegenseitig durchdringen. Bauhaus Design – vom Möbel bis zu den architektonischen Entwürfen von Walter Gropius – war Ausdruck einer neuen Zeit.

Und tatsächlich: Was damals gedacht und entworfen wurde, empfinden wir heute noch als modern, erklärt Josef Strasser: "Das Bauhaus wird ja in diesem Jahr 100 Jahre alt. Aber die Objekte wirken nicht, als wären sie 100 Jahre alt. Sie wirken sehr modern, weil damit völlig neue Ansätze angesprochen worden sind. Denken Sie zum Beispiel an den Wassily Chair von Marcel Breuer: Es ist der erste Stahlrohrsessel. Vorher gab es eigentlich nur Stühle aus Holz. Und plötzlich kommt jemand darauf, ein völlig neues Material zu verwenden. Das wäre nur ein Beispiel. Wir haben viele Beispiele in diesem Kontext. Das Bauhaus war eine Reformschule, man wollte sich absetzen und auf die Funktion der Dinge konzentrieren, aber nicht nur auf die Funktion, sondern auch auf die Bedeutung der Dinge. Und das ist heute vielleicht ähnlich, dass wir manchmal überflutet werden von Reizen, dass wir uns gerne auch wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Und diese Konzentration auf das Wesentliche ist eine der entscheidenden Errungenschaften des Bauhauses."