So anders sieht Bauhaus-Architektur in Nigeria aus

Weiterentwicklung der Bauhaus-Idee

Und was man hier erlebt, ist keine Moderne-Müdigkeit wie wir sie vielleicht aus dem Westen kennen. Hier tut sie noch ihr fortschrittliches Werk. Studenten bevölkern fröhlich diesen Ort. Wenn Bayo Amole von seinem Campus schwärmt, dann heißt das auch, dass es ihn nicht im Geringsten stört, dass ein israelischer Architekt, ein Bauhaus-Schüler kommen musste, um Nigerias größten Uni-Campus zu bauen. Und, ja, natürlich hatte es eine politische Dimension damals. Israel suchte Verbündete in Afrika. Aber dennoch: Arieh Sharon würde hier auf dem Campus nicht als Kolonisierer gesehen. Israel hatte seine eigenen Probleme, es musste selbst neu aufgebaut werden.

Nur hier in Lagos hat ein Bauhaus-Absolvent einen Komplex dieser Größe und Ausprägung gebaut. Auch an anderen Orten, etwa im Kongo oder in Burundi finden sich einzelne Gebäude, aber so konsequent wie hier in Nigeria findet sich nirgends in Afrika die Weiterentwicklung einer Idee, die in Deutschland schon 1933 gewaltsam beendet wurde.