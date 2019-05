Warum Bauhaus-Originale heute so begehrt sind

Ist das auch bei einem Stahlrohr-Stuhl so, dass ich dieses Zeichen mitsamt seinem Zeichensystem kaufe? Sie haben was das betrifft, Herr Borries, in München gerade einen ziemlichen Knüller zu diesem Thema gebracht und in der Neuen Sammlung in Ihrer Ausstellung „Politics of Design, Design of Politics“, die aktuell übrigens noch läuft, einen Original-Freischwinger von Marcel Breuer gegen eine billige Replik ausgetauscht ...

Friedrich von Borries: Ja, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn jetzt jemand sagt: Ich liebe Freischwinger, damit identifiziere ich mich, ich will das zu Hause stehen haben! Das ist gut und richtig. Und wenn der im Internet oder auf dem Flohmarkt eine der vielen Repliken kauft, die in den letzten Jahren entstanden sind und immer noch entstehen, ist das wesentlich näher an einer ursprünglichen Idee des kostengünstigen, industriell produzierten Möbels als wenn ich jetzt ein altes, patentrechtlich legitimiertes, aufgeblähtes sogenanntes Original für 850 Euro und mehr kaufe. Dann nimmt man in Kauf, dass der Durchmesser und die Biegung ein bisschen größer sind, aber es können sich dann eben auch viele Menschen leisten, also nicht nur das gehobene Bürgertum. Das war eigentlich mal das Ideal des Bauhauses.