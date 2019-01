Auftakt zum Bauhaus-Jubiläum: Design für Besserverdienende?

"Das Vermächtnis des Bauhauses, glaube ich, ist nicht retrospektiv in eine vergangene Moderne, diese vergangene Moderne gar absolut zu setzen", sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede zur Eröffnung des Bauhaus-Festivals in der Berliner Akademie der Künste. "Das Vermächtnis ist, eine neue Moderne zu gestalten mit neuen Erkenntnissen, mit den Erfahrungen, die wir seither gemacht haben, mit den Bedürfnissen und Träumen der Menschen von heute. Das ist die Botschaft, so finde ich, die von Dessau, Weimar, Berlin und allen, die in der Tradition des Bauhauses arbeiten, in die Welt geht."

Improvisation zur Klassik der Moderne

Wie Steinmeier zum Auftakt des Bauhaus-Jubiläumsjahres vorschlägt, überträgt der aus Schweinfurt stammende Komponist und Jazzpianist Michael Wollny seine Vorstellung des traditionellen Bauhausgedankens in eine innovative Komposition. Er fragt, wie das Bauhaus wohl heute klingen würde und holt als Antwort dessen klassische Werkstoffe auf die Bühne. Im Eröffnungskonzert "BAU.HAUS.KLANG. Eine Harmonielehre" kombiniert er das Sopransaxofon von Emile Parisien mit elektrisch verzerrten Klängen von Gläsern, Metallen und Stoffen. Seinem eigenen Konzertflügel stellt Wollny eine Phonola gegenüber, einen Klavierspielapparat, der lediglich mit einer gelochten Notenrolle und Pedalen betätigt wird.

Geradezu maschinenhaft wirkt dessen Spiel gegenüber den fließenden Improvisationen Wollnys, der in seiner Komposition Inspirationsquellen des Bauhauses streift. Barock- und Zwölftonmusik, strukturell und geordnet, kontrastiert mit unvorhersehbaren, wilden Episoden, zu denen ihn die berüchtigte Bauhaus-Kapelle inspirierte: "Mir kommt es so vor, als ob das Bauhaus auch ein Ort war, an dem die Bühne eine zentrale Rolle gespielt hat: Was das genau für ein Ort ist, wie man den neu denken kann, das hat für mich viel zu tun mit Theater, mit Choreografie, mit Tanz, und daraus resultiert dann die Entscheidung, dass ich das Konzert nicht plane als Abfolge von zehn, zwölf Stücken, sondern als eine Choreografie von Szenen, wie eine Tanzchoreografie." Und tatsächlich bewegen sich Wollny und seine Musiker frei zwischen den gegensätzlichen Polen des Bauhauses, changieren zwischen kontrolliert geplanten Elementen und offen experimentellen.