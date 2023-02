Bauen im Land des Wassers: Architektin Marina Tabassum

Bangladesch ist ein Land des Wassers: 700 Flüsse, Seen, Teiche, Kanäle, Sümpfe, Mangrovenwälder und die Küste zum Golf von Bengalen bilden eine große Wasserlandschaft mit besonderen Herausforderungen: Fluten, Überschwemmungen, Bodenerosion und starke Regenfälle gehören für die Einwohner zum Alltag. Die in der Hauptstadt Dhaka geborene Architektin Marina Tabassum hat auf diese Bedingungen ihre ganz eigene Antwort gefunden. Sie hat ein modulares Haussystem entwickelt, dass nicht nur preiswert ist, sondern auch mobil: "Es geht darum, mit lokalen Materialien zu arbeiten, das ist Bambus, Sie sehen die Stahl-Verbindungen, die machen alles stabil", sagt Marina Tabassum. Es braucht nur sehr wenig Bodenfläche und ein kleines Fundament, man kann es sehr einfach abbauen und an einem anderen Ort wiederaufbauen."

Bambusrohre verbunden durch Stahlelemente

Wie ein Steckspiel lässt sich das zweigeschossige Haus zusammenbauen: In die vorgefertigten Verbindungselemente aus Stahl kommen Bambusrohre im entsprechenden Durchmesser, die Winkel stimmen automatisch. Darüber ein paar Holzplatten als Boden und zuoberst zwei Dachelemente aus Wellblech oder auch natürlichem Material, die zum Satteldach zusammengefügt werden: fertig.

Mobile Häuser haben in Bangladesch eine lange Tradition. Durch den zweigeschossigen Aufbau aber erweitert Marina Tabassum die Idee entscheidend. Bei einer kurzzeitigen Überflutung des Bodens kann das Haus stehen bleiben, über eine Leiter gelangt man ins trockene Obergeschoss. Erst wenn absehbar ist, dass der Boden komplett weggespült wird, kann man das Haus abbauen. Durch das Modulsystem können die Elemente außerdem zu größeren Einheiten zusammengefasst werden, so kann nicht nur privater Wohnraum, sondern zum Beispiel auch ein öffentliches Gemeindezentrum schnell und einfach umgesiedelt werden.

Einkommensschwache sind besonders von Klimakrise betroffen

"Durch die Klimakrise und all die Wasserbewegungen und das Wasser aus den Bergen werden wir in Zukunft viele Menschen sehen, die ihre Heimat verlassen müssen. Aber wenn sie ihr Land verlieren, wissen sie auch nicht, wo sie neu bauen können. Sie suchen nach Orten, wo sie kostenlos bleiben können. Deshalb sind diese Häuser vor allem für die landlosen, einkommensschwachen Menschen, die von der Klimakrise besonders betroffen sind", sagt Tabassum.

250 Dollar kostete solch ein Haus ursprünglich, wegen der gestiegenen Preise sind es mittlerweile 450. Doch nicht nur der einkommensschwachen Landbevölkerung kommt es zugute, auch als Flüchtlingsunterkunft eignet sich das Haussystem, immerhin leben fast 1 Million Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar derzeit in Bangladesch. Hier ist die Rolle der Architektur als Medium zur Stabilisierung der Gesellschaft spürbar.

Neben solchen sozialen Projekten hat Marina Tabassum auch große öffentliche Bauten verwirklicht, darunter etwa das Monument und das Museum der Unabhängigkeit in der Hauptstadt Dhaka. Während das Monument als schlanker Vierkant weit in die Höhe schießt, verläuft das Museum unterirdisch. Denn so wichtig das Ensemble als identitätsstiftendes Element für die Bangladescher auch ist: Es befindet sich in einer der wenigen großen Grünflächen von Dhaka und die sollte dem Gedenken nicht weichen müssen.

Ruhepole im Chaos

Die Auseinandersetzung mit der Natur ist selbst in jenen Tabassum-Gebäuden zu spüren, in denen gar kein Grün zu sehen ist: Ihre mehrstöckigen Wohn- und Bürohäuser haben ungewöhnliche Fassaden: spitzwinklig falten sie sich an der Seite auf, wie die Kiemenlamellen eines Haifischs. Sie leiten den Wind ins Innere der Gebäude, und verhindern zugleich direkte Sonneneinstrahlung. Die Fassade als Klimaanlage. Die Ausführung der Gebäude in Ziegelstein fußt auf der lokalen Bautradition: "Wir leben in einem Delta, wir haben keine anderen Materialien, wie Steine oder ähnliches, wir haben nur Erde. Um irgendetwas Dauerhaftes zu bauen haben die Menschen normalerweise Erde benutzt und zu Ziegeln gebrannt."

Viele ihrer Projekte hat Marina Tabassum in den Vororten der Millionenstadt Dhaka verwirklicht. Hier ist die Bausituation oft besonders chaotisch, Tabassum versucht, mit ihren Entwürfen Ruhepole zu schaffen. Die Anlagen sind klar, ja streng strukturiert, wo immer möglich gibt es Innenhöfe, die Baukörper selbst zeigen sich in einfachen geometrischen Formen.