Bauchfrei im Unterricht - was ist erlaubt und was nicht?

"Unsere Klasse wünscht sich Bauchfreiheit, eine Handbreite", so trägt Magdalena das Anliegen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler vor. Die 15-Jährige besucht die 9. Klasse der kirchlichen Benedictus-Realschule im oberbayerischen Tutzing. Ihre Klasse beteiligt sich an der schulinternen Umfrage zum Thema "Dresscode an unserer Schule". Alle 500 Schüler waren zum Mitmachen eingeladen. Erst wurden klassenintern Vorschläge gesammelt, dann wurden diese bei einer Schulversammlung mit den Vertrauenslehrern diskutiert.

Brennende Frage: Wieviel Bauch darf ein Top zeigen?

Es geht um alles: Caps, Mützen, Röcke, Hosen, um Kleiderordnungen für Mädchen und Jungen, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer.

Eine wichtige Frage die vor allem die Mädchen umtreibt: Wieviel Bauch sollte ein Top zeigen dürfen? Eine Handbreit Haut ab Gürtel? Zwei Handbreit? Da aber Hände unterschiedlich groß sind, dann doch besser fünf Zentimeter Haut ab Hosenbund?

Nackte Haut ist problematisch für Schüler und Lehrer

Schulleiterin Angela Richter weiß aus Erfahrung, dass knappe Kleidung im Unterricht schnell zum Problem werden kann, und zwar für alle Beteiligten. Etwa, wenn jemand sehr freizügige Ausschnitte trägt. "Wenn eine Schülerin sich zum Schreiben beugt, dann wird der Lehrer mit einem Einblick konfrontiert, den er gar nicht haben möchte", sagt Direktorin Richter. Eine unangenehme Situation, auch für Mitschüler.

Oder: Beim Aufheben eines Stiftes oder einer Kreide wird der Blick auf den Po freigegeben. "Oft sind sich die Jugendlichen gar nicht bewusst, was ihr Anblick bei anderen auslöst", so Angela Richter. Und wenn es manchmal ganz dumm läuft, dann könnten Lehrer oder Mitschüler sogar des Gaffens bezichtigt werden.

Die Schüler der Benedictus-Schule Tutzing haben sich viele Gedanken gemacht zur Kleiderordnung an ihrer Schule. Es geht ihnen nicht nur um bauchfreie Tops, sondern auch um ein respektvolles Miteinander durch saubere Kleidung. "Jeden zweiten Tag sollte frische Kleidung angezogen werden", steht auf der Wunschliste einer 5. Klasse.

Lange diskutieren die Jugendlichen auch über herunterhängende Hosen, bei denen die Unterhose sichtbar ist. Das lehnt die Mehrheit ab.

Kleiderordnung soll auch für Lehrer gelten

Die Schulversammlung zum Thema Dresscode wird von den beiden Vertrauenslehrern moderiert, und die Schülerinnen und Schüler dürfen auch ihre Erwartungen an die Lehrer vortragen. Das tun sie: "Ich finde es nicht schön, wenn Lehrer beim Bücken 'Arbeiter-Dekolleté' zeigen", erklärt Eva-Maria. Höherer Hosenbund mit Gürtel wäre dann von Vorteil.

Nach etwa zwei Stunden Diskussion haben die Schüler der Tutzinger Realschule einen Konsens gefunden. "Eine Handbreit Bauchfrei ab Hosenbund ist erlaubt. Top-Träger sollen dicker als der BH-Träger sein. Hot-Pants sollen verboten sein, aber normale kurze Hosen erlaubt. Keine gammeligen oder zerrissenen Jogging-Hosen. Und Hosen sollten nicht unter der Hüfte sein, also: Die Unterhose ist bedeckt."

Direktorin Angela Richter und die Vertrauenslehrer Stefanie Raili und Gregor Reichold sind zufrieden. "Die Schüler haben super mitgearbeitet."

Noch sind das alles nur Vorschläge. Ob der Konsens der Schüler zur festen Kleiderordnung in Tutzing wird, soll nun bald im nächsten Schritt im Schulforum entschieden werden, also gemeinsam von Vertretern der Schüler, Eltern und Lehrer.