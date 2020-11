Batmobil aus Lego: So sezierte Böhmermann den Wirecard-Skandal

Wahrlich ein Stoff für Krimis, Seifenopern und Satiren gleichermaßen: Die Ufa will den Wirecard-Skandal als "Doku-Drama" verfilmen, viele andere Drehbuchautoren und Dokumentarfilmer werden wohl auch schon über ähnliche Projekte nachdenken – und Jan Böhmermann ließ es sich im "Magazin Royale" am Freitagabend im ZDF nicht nehmen, fast seine gesamte Sendezeit dem flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek zu widmen – dem "Mann mit Eiern aus Stahl", wie es recht martialisch in einem vielsagenden Clip hieß. Immerhin: Ein "ehrliches, deutsches Welt-Unternehmen", so Böhmermann, hat es in die Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" geschafft, was an sich schon eine Leistung ist.

Wenn Olaf Scholz "aus dem Babybay fällt"

Mit einem "Batmobil" aus Legosteinen und einer Matroschka-Figur von Putin auf dem Schreibtisch, sowie einem Papp-Aufsteller von Donald Trump im Hintergrund – alles angeblich Dekoartikel, die Marsalek tatsächlich persönlich schätzte, ging Böhmermann auf Wirecard los - und watschte nebenbei Politiker ab: "Wenn Bundesfinanzminister Olaf Scholz nachts schweißgebadet aus dem Babybay plumpst, dann schreit er den Namen dieses Mannes: Jan Marsalek!"