Batman Forever: Zum Tod von Hollywood-Regisseur Joel Schumacher

Filme machen – das war sein großer Traum, seine Rettung, erzählte Joel Schumacher einmal dem Filmblog "DP/30": "Ich wuchs in Long Island auf, nach dem Krieg. Es gab kein Fernsehen. Und mein Vater starb, als ich sehr klein war. Meine Mutter arbeitete sechs Tage die Woche, ich wuchs praktisch auf der Straße auf und hatte immer Ärger." Aber in der Nähe sei ein Kino gewesen, das habe ihn etwas gerettet vor dem ganzen Ärger da draußen. "Und mit sieben Jahren beschloss ich, dass ich Geschichten erzählen wollte."

Vom Kostümbildner zum Superhelden-Regisseur

Einer der ersten Filme, an denen Joel Schumacher arbeitete, war ein Musical: "The Wiz" – eine musikalische Verfilmung des Kinderbuchklassikers "Der Zauberer von Oz", mit Diana Ross und Michael Jackson in den Hauptrollen. Für das Musical hatte Schumacher das Drehbuch geschrieben. Angefangen hatte seine Karriere im Filmbusiness. Als Kostümbildner in New York merkte Joel Schumacher dann aber, dass er Filme gestalten, sie schreiben und Regie führen möchte – und reiste dafür in die "Wiege des amerikanischen Films", nach Hollywood.

Als Regisseur prägte er mit einigen Filmen die 80er und 90er Jahre maßgeblich. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören der Horrorfilm "The Lost Boys" oder "Flatliners" – mit Julia Roberts und Kiefer Sutherland als experimentierfreudige Medizinstudenten. Und natürlich "Falling Down" – mit Michael Douglas, der einen Polizisten spielt, der in Los Angeles komplett durchdreht.