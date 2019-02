Bas Kast ist der Mann, von dem alle ein Kochbuch wollten – denn er hat ein unglaublich erfolgreiches Sachbuch über gesunde Ernährung geschrieben, den "Ernährungskompass", in dem er alle wichtigen Ergebnisse der Forschung zusammengefasst hat. Nun ist das Kochbuch fertig – Judith Heitkamp hat mit Bas Kast gesprochen.

Judith Heitkamp: Wie ist das, wenn man vom Sachbuchautor zum Kochbuchautor wird?

Bas Kast: Einfach ist es nicht. Ich bin immer noch eine ziemliche Niete, was das Kochen betrifft. Gleichzeitig habe ich wirklich nie so viel Zeit in der Küche verbracht wie in den letzten Monaten, zur Freude meiner Familie, die meine Gerichte und Experimente ertragen muss. Ich hatte unheimlich viel nachzuholen, obwohl ich ja schon vor vier Jahren mit den Recherchen zum "Ernährungskompass" angefangen habe und damit, mich mehr mit Kochen zu beschäftigen.

Und trotzdem sind Theorie und Praxis verschiedene Sachen... das kennt man ja als Leser und Leserin bei den guten Vorsätzen, die aus solchen Ratgeberbüchern und Sachbüchern herauskommen.

Bas Kast: Ja, klar. Natürlich war viel neu für mich. Beim Ernährungskompass habe ich ein bisschen naiv meine E-Mail-Adresse im Buch veröffentlicht – und dann ist die Nachfrage geradezu explodiert und ich bekam eine Flut von Mails, das war unglaublich! Die häufigste Frage bei diesen Mails war: Wo sind denn jetzt die Rezepte? Das war logisch, denn genau das schreibe ich im Kompass ja auch: Der erste Schritt zu einer gesunden Ernährung ist der Abschied von Junk Food, von verarbeitetem Essen, von Industrie-Produkten mit Zusatzstoffen. Man muss anfangen, selbst zu kochen.

Welche Rolle spielt denn da die kulturelle Prägung? Das, was man in der Familie immer schon so gemacht hat? Kindheitsgeschmäcker etwa oder auch, wie man gegessen hat, zum Beispiel immer vor dem Fernseher oder zusammen am Tisch ... ist das wichtig?

Bas Kast: Ich denke schon. Dass einem das schmeckt, was Mama gekocht hat, das könnte auch eine genetische Komponente haben, aber was die kulturelle Seite betrifft – früher war es vollkommen normal, dass man abends zusammensaß und gegessen hat, ohne Smartphone. Vor dem Bildschirm merkt man gar nicht, was man alles verschlingt. Ich denke, da gibt es ganz neue Faktoren, die man erst langsam bewerten kann, die sicher auch zum Beispiel zu Übergewicht beitragen können.

Aus all den Studien, durch die Sie sich geackert haben, haben Sie zehn goldene Regeln formuliert, die man bei der Ernährung beachten sollte. Nach denen funktionieren die Rezepte im neuen Kochbuch. Ich frag Sie also einfach mal nach „Lachs mit gebratenem Blumenkohl auf Süßkartoffelstampf“. Das klingt für mich relativ klassisch. Wo stecken die goldenen Regeln?

Bas Kast: Die Goldene Regel Nummer eins ist ja selbst kochen. Die wird natürlich von allen Rezepten erfüllt. Bei Regel Nummer zwei wird es schon konkreter: Mehr Pflanzen, weniger tierisches Fett und tierisches Eiweiß, und wenn schon, dann Fisch. Eine Empfehlung, die auf Ergebnissen der Altersforschung beruht. Von pflanzlichen Lebensmitteln geht ein weniger starker Impuls aus für Zellwachstum und Zellalterung. Im Gegenteil, es gibt viele pflanzliche Stoffe, die den Alterungsprozess aufhalten. Konkret im Blumenkohl bei diesem Rezept steckt eine Substanz namens Spermidin, von der man weiß, dass sie die Autophagie – Selbstverzehrung – in Körperzellen anregt. Die Zelle fängt an, ihren eigenen molekularen Müll aufzuräumen, sich von innen heraus zu säubern und in gewisser Weise zu verjüngen. Dazu kommt die Wirkung der Omega-3-Fettsäuren vom Lachs, die sind entzündungshemmend, was auch günstig ist gegen den Alterungsprozess. Damit ist das ein ziemlich gesundes Gericht.

Esst mehr Blumenkohl! Kommt es denn im Wesentlichen auf die Bestandteile von Rezepten an?

Bas Kast: Das Wichtigste ist, dass die Hauptmahlzeit aus naturbelassenen pflanzlichen Lebensmitteln besteht. Dazu kann man ein bisschen Fleisch als Beilage nehmen, bevorzugt Fisch. In den sogenannten blauen Zonen dieser Welt, Regionen, in denen Menschen ein besonders hohes Alter erreichen und das oft erstaunlich fit, da wird oft dieses Muster eingehalten. Erstens kochen, zweitens hauptsächlich mit pflanzlichen Lebensmitteln.