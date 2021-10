Barrierefrei und Spaß dabei: So gut ist Eastwoods "Cry Macho"

Ist das ein Film übers Alter? Übers Älterwerden? Clint Eastwood, der dieses Jahr seinen 91. Geburtstag feiern konnte, wird dem vermutlich widersprechen. Aber sein Alter fließt natürlich mit ein in diesen Film, den er nicht nur inszeniert hat, sondern dessen deutlich alter Hauptdarsteller er auch ist.

Eastwoods Mund ist in "Cry Macho" noch so verkniffen schmallippig wie ehedem in "Dirty Harry". Der Regisseur und Hauptdarsteller spielt diesmal einen gefallenen und ziemlich müden Helden, den ehemaligen Rodeoreiter Mike Milo, dem das Leben übel mitgespielt hat: Die Familie bei einem Unfall umgekommen, er selbst nach einem Sturz schwer am Rücken verletzt.

Ein Cowboy, ein Auftrag: Bring mir den Jungen!

Nun soll Mike Milo nach Mexiko fahren und den vierzehnjährigen Sohn seines Chefs in die USA bringen, ihn gewissermaßen entführen, denn die alkoholsüchtige und verantwortungslose Mutter will ihn bei sich behalten. Sie ist vehement dagegen, dass der Junge, der von ihren Liebhabern immer wieder brutal misshandelt wird, zu seinem Vater kommt.

"Cry Macho" ist so schnörkellos und aufreizend langsam inszeniert, wie auch Hauptdarsteller Clint Eastwood durch diesen Film geht – zwar mit Cowboyhut und in Cowboystiefeln, aber eben in Zeitlupen-Bewegungen, die eher an eine alte Echse erinnern als an einen Actionhelden.

Großer Action geht der Film aus dem Weg

Das neue Road Movie macht er zu einer Art Märchen – vom alten Mann, der allein mit seiner Aura das Böse abwehren kann, und dem ungestümen Jungen, der sich hauptsächlich bei Hahnenkämpfen herumtreibt. Die beiden werden zu einem Vater-Sohn-haften Paar, das vor den Typen, die ihnen die wütende Mutter hinterherschickt, sowie vor der mexikanischen Polizei flüchten muss.

Das hat Eastwood mit entwaffnender Einfachheit inszeniert – und man merkt dem Film an, dass er als Regisseur nicht mehr die Kraft und wohl auch nicht mehr die Lust besaß, noch große Actionszenen aufzuführen. Braucht es doch gar nicht! Wenn die Polizei abgehängt werden soll, biegt der Held an einer Kreuzung einfach überraschend ab. Das ist schnörkellos, mit minimalistischer Eleganz gefilmt, ganz straight, und erfüllt von einer Effizienz, die betören kann.