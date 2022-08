Barockes Altarbild kehrt in Aldersbacher Klosterkirche zurück

Nervosität vor dem komplizierten Einbau

Restauratorin Barbara Staudacher war am Tag der Rückkehr nervös. "Wir haben alles gut vorbereitet. Aber der Ausbau war das Spannendste und zugleich Schlimmste in meinem Berufsleben. Wir hatten grenzwertig wenig Platz, um das Bild auf eine große Rolle zu ziehen. Ich hoffe, dass jetzt alles gut geht", sagt sie sichtlich angespannt. Und in der Tat: Der Einbau sollte noch zu einem Krimi werden.

Fünf Stunden Millimeterarbeit

An der Stelle, an der das Bild hindurchmuss, schrauben zwei Gerüstbauer die Stangen weg, und legen mit Brettern neue Wege. Außerdem packen Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts und des Landesamts für Denkmalpflege mit an. Es braucht viele Hände, um das gerollte Bild mit einem Seilzug acht Meter nach oben zu ziehen und um es in den Altar zu setzen. Denn dort muss die Bildrolle in den schmalen Raum hinter den Altar und vorbei an schon restaurierten Putten und der Hand des Petrus. Immer wieder verändert sich beim Heben und Drehen der Winkel, immer wieder wird ausgemessen, Bewegungsabläufe werden durchgesprochen. Mehrfach sieht es so aus, als müsste doch noch ein Putten-Kopf dran glauben. Doch nach etwa fünf Stunden Millimeter-Arbeit geht alles gut. Das Bild sitzt in neuem Glanz an seinem alten Platz. Die Restauratorinnen lachen zufrieden, die Helfer klatschen sich gegenseitig zu.